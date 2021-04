Projít se třeba okolím Holandské ulice nebo jít s malými dětmi na dětské hřiště na sídlišti v Příměticích je pro mnohé zkouška odvahy. „To, co jsem si vyslechla, se nedá slušnými slovy napodobit. Ta parta mladých byla určitě opilá nebo zdrogovaná, nepříjemný zážitek. Raději se jim vyhýbám, jenže kam si zajít na procházku?“ kladla si otázku důchodkyně Marie Bulínová.

Nudící se mládež:

* Třináctiletá dívka popíjela alkohol

* Šestnáctiletý mladík kouřil na dětském hřišti

* V parcích a okolí dětských hřišť odhazují plechovky, sáčky i rozbité lahve

* Kolemjdoucí častují sprostými poznámkami

* Do terénu vyráží strážníci s pracovníky sociálního odboru

* Město chystá další opatření

Městští policisté se nejvíce potkávají s dětmi utrženými z řetězu ve věku od jedenácti do šestnácti let. „V tomto týdnu jsme opakovaně vyráželi na kontroly do parků a dětská hřiště. U Mlýnského náhonu u řeky popíjely dvě dívky lahev sektu. Třináctiletá nadýchala 0,47 promile alkoholu. Společně s pracovníkem sociálně právní ochrany dětí jsme ji předali matce s návrhem dalšího řešení. Na dětském hřišti v Holandské ulici, kde je zákaz kouření a konzumace alkoholu, kouřil šestnáctiletý mladík. Přestupek strážníci vyřešili pokutou ve výši tři sta korun,“ uvedla preventistka městských policistů Eva Smutná s tím, že v kontrolách budou strážci pořádku pokračovat.

Stížnosti obyvatel se schází i u starosty města Jakuba Malačky. „Byli jsme se podívat na Holandské u COOLny a skatepoolu. Dostal jsem několik videí o rozházených odpadcích, upozornění na alkohol a další. Děcka ze skateparku si samy stěžují na některé skupinky, které jim tam dělají nepořádek, který si musí před ježděním uklidit. Dokonce si koupily koště. Kontrolovaly se Přímětice, parčík 17. listopadu, Kapucínská zahrada – hradební příkop, padlo i pár pokut,“ poukázal Malačka na výsledky pracovní schůzky se strážníky.

Sexuální narážky na ženy

Svůj díl viny sehrává i dlouhý lockdown. „Chápu, že mají aktuálně vše zakázané. Kroužky, sport, zavřené školy, ale čeho je moc, toho je příliš. Ničení majetku, rušení nočního klidu, odhazování odpadků, znečišťování zelených ploch, sprejerství, urážení seniorů, nebo sexuální narážky na ženy. Proto strážníci posílí hlídky, doprovodí je pracovníci odboru sociálně-právní ochrany dětí,“ ujistil starosta.

Sociální pracovníci mohou totiž hovořit s dítětem i bez přítomnosti rodičů, vstupovat do obydlí a provádět šetření. „Dle vyhodnocení situace v rodině mohou přijmout další opatření, které však musí směřovat ke zlepšení situace, nikoli k trestu. Rodiče i s nezletilým mohou být předvoláni na výchovný pohovor,“ přiblížila mluvčí znojemské radnice Karolína Janečková.

Špatné zkušenosti má i Lenka Vlasáková. Ta Holandská je šílená, kvůli těm smradům nechodím se synem ani na hřiště. Děcka jsou sprostá a drzá, chovají se jako kdyby jim to tam patřilo. A to nemluvím o tom, že pořád dokola lezou přes plot do školky na trampolínu kterou zase poničili,“ podělila se na sociální síti facebook.

Lidé upozorňují na podobné zkušenosti třeba v ulici Dukelských bojovníků, či znojemském nádraží.

„Většina dětí se chová slušně a pověst jim kazí jen menšina, která se neumí chovat. Město chystá další opatření, která představíme v nejbližších dnech,“ uvedla preventistka Smutná i starosta Malačka.