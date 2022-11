Také pětatřicetiletá žena nabízela na internetu k prodeji koupelnový topný žebřík za čtyři sta korun. Neznámý zájemce o koupi jí zaslal odkaz na webovou stránku dopravce. „Žena vyplnila všechny údaje ke své platební kartě a během pár minut jí z účtu zmizelo téměř padesát tisíc korun,“ uvedla další případ Drahokoupilová.

Podvodníci lákají z lidí na Znojemsku stovky tisíc. Případy si jsou podobné

Se smyšlenou historkou o zneužití bankovního účtu uspěl u jiné pětatřicetileté ženy zase falešný bankéř. Kontaktoval ji rovnou po telefonu a popsal údajně jedinou možnost, jak peníze zachránit. „Dle instrukcí si v internetovém bankovnictví zažádala o co největší možný úvěr, s vidinou toho, že peníze do banky ihned zase vrátí přes zaslaný QR kód do bitcoinmatu. „Na vlastní žádost dostala úvěr ve výši 326 tisíc korun, peníze vybrala v bance ve Znojmě a hotovost pak vložila do bitcoinmatu u hraničního přechodu Hatě,“ popsala Drahokoupilová.

Největší podvodem získanou částku ve výši 1,7 milionu korun si v tomto týdnu připsal neoprávněně na svůj účet falešný námořník. Jeho obětí se stala šedesátileté žena, která s ním zhruba rok komunikovala přes sociální sítě. „Poslal jí balík z Austrálie a potom prý přicestuje i on. Zamilovaná žena všemu věřila a posílala peníze na složité a komplikované doručení zásilky. Zatím se nedočkala balíčku a ani virtuálního nápadníka,“ uvedla mluvčí policistů.

Zdůraznila, že přístupové údaje ke svým penězům nemají lidé nikomu poskytovat.