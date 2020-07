Problém se dvěma hosty měli koncem uplynulého týdne večer v restauraci v ulici Horní Česká. „Po příjezdu hlídky na místo se zrovna jeden z mužů chystal venku k odchodu, a tak se strážníci vzhledem k jeho zdravotnímu stavu připojili s ním k jeho cestě domů. Doma ovšem nikdo nebyl a osmatřicetiletý muž prozradil, že v restauraci zůstal jeho příbuzný,“ sdělila preventistka městské policie Znojmo Eva Smutná.

Hlídka se proto vydala zpět do restaurace a příbuzného podnapilého doprovodili domů. „Mezitím se vrátila matka a přislíbila, že se o oba postará. Když ovšem podnapilý vycházel schody, zatočila se mu hlava a sesunul se po schodech dolů. S hlídkou komunikoval, ale stěžoval si na bolest hlavy,“ přiblížila jeden z posledních případů zásahu strážníků u opilců Smutná.

Strážníci nakonec k muži přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Zdravotníci opilého převezli k ošetření do Nemocnice Znojmo.

Podle ředitele Městské policie Znojmo Ivana Budína nejde o výjimečný případ. „V červnu strážníci vyjížděli k deseti takovým případům. Minulý týden jsme řešili hned čtyři podobné události,“ konstatoval Budín.

Časová náročnost těchto úkonů je podle preventisty strážníků Petra Hladkého rozdílná. „U některých případů, ke kterým nás občané volají, postačí probuzení osoby, zjištění její totožnosti a pomoc s postavením na nohy. I s následnou nutnou administrativou zabere takový úkon asi dvacet až třicet minut,“ přiblížil Hladký.

Jsou ovšem i případy, kdy je člověk pod vlivem alkoholu v takovém stavu, že je potřeba jeho transport do nemocnice, nebo přímo do protialkoholní záchytné stanice do Brna. „Taková událost zabere hlídce i tři čtyři hodiny podle situace. Samozřejmě pak hlídka může chybět v ulicích města při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů. Na druhou stranu je potřeba říci, že tato činnost patří do náplně naší služby veřejnosti a nebudeme ji omezovat,“ zdůraznil šéf strážníků Budín.

Své zkušenosti s opilci a agresivními pacienty má i zdravotnický personál ve znojemské nemocnici. „Agresivita pacientů má vzestupnou tendenci. Jedná se o verbální útoky. Dá se tvrdit, že většina verbálních útoků byla pod vlivem alkoholu nebo omamné či psychotropní látky, až pětadevadesát procent. K dnešnímu dni jsme od počátku roku 2020 zaznamenali celkem třicet případů verbální agresivity,“ naznačila mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Jak dodala, volí zdravotníci pro zklidnění pacienta většinou komunikaci. „Nápomocni bývají přítomní kolegové, ochranka nemocnice nebo policie,“ dodala Veselá.

Data z nemocnice mluví jasně. Zatímco v roce 2018 napadlo zaměstnance nemocnice pětatřicet pacientů, loni to bylo už šestapadesát případů.

Podle primářky psychiatrického oddělení nemocnice Znojmo Petry Hartové jsou lidé, kteří se dostávají do silného stavu opilosti nebezpeční sobě i okolí stejně jako každý jiný člověk. „Lidé se mohou nacházet v takzvané prosté opilosti buď v rámci jednorázového užití, škodlivého užívání nebo v rámci závislosti na alkoholu. Ovlivnění úsudku, myšlení, afektivity, a z toho vyplývajících poruch chování včetně agrese vůči sobě či jiným pak záleží na stupni opilosti, ale i snášenlivosti. U osob pod vlivem alkoholu, ať již jsou či nejsou závislí je z výše uvedených důvodů riziko ohrožení sebe či jiných rozhodně vyšší, než u osob, které pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky nejsou,“ přiblížila Hartová.

Jak dodala, lidé závislí na alkoholu jsou ve vysoké míře stiženi poruchou osobnosti. „Poruchou dissociální, jsou emočně nestabilní a impulzivní, nezdrženliví. Často jsou takoví lidé i lehce mentálně retardovaní,“ nastínila primářka.

Jak lze lidem, kteří se často případně silně opíjejí? „V tomto případě lze pomáhat pouze tomu, kdo pomoc chce. Nestačí, že si to přeje rodina, přátelé… Protialkoholní léčení je založeno především na dobrovolnosti a souhlasu pacienta, neboť vyžaduje jeho maximální spolupráci. Každý může vyhledat pomoc prostřednictvím praktického lékaře, adiktologa a nebo se rovnou přihlásit na ústavní protialkoholní léčbu v některé z psychiatrických léčeben,“ konstatovala Hartová. (dak)