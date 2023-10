Podle státního zástupce chování obžalovaného Juračky prokazuje kamerový záznam a jeho odvolání je tak zcela nedůvodné. Vzhledem k okolnostem případu zároveň pokládá uložený trest za nepřiměřeně mírný a je na místě jeho zpřísnění.

Obhajoba naopak považovala trest za příliš přísný. Zároveň předložila důkazy o zaplacení škod a o tom, že obžalovaný odvádí dobrou práci v zaměstnání. „Chtěli bychom dosáhnout snížení trestu, protože obžalovaný nikdy nebyl soudně trestán a navíc, i když následky nepolehčuji, nezpůsobil vážná zranění. Navíc předkládáme omluvný dopis poškozenému, důkaz o zaplacení škody a dobré pracovní ohodnocení obžalovaného,“ oznámil obhájce Jan Juračka.

Závažnost případu způsobilo především to, že Juračka jednoho z mužů zkopal do bezvědomí a ten se jen díky šťastné náhodě neskutálel do vody. V takovém případě by podle soudce byly následky události mnohem horší. „Jedná se o pokus o těžké ublížení na zdraví. Jen šťastná okolnost v podobě překážky zabránila tomu, aby muž v bezvědomí spadl do přehrady,“ podotkl soudce.

Krajský soud nakonec obě odvolání zamítl a potvrdil verdikt okresního soudu. Soudce se původně přikláněl k požadavkům státního zástupce a zvažoval navýšení trestu. Nakonec však přísnější rozsudek odvrátily právě listiny o náhradě škod a kladné hodnocení obžalovaného zaměstnavatelem. „Výši trestu způsobilo hlavně sražení k zemi a zkopání. Soud zvažoval navýšení trestu a pouze předložení listin vedlo k tomu, že soud výši trestu ponechal,“ shrnul Čech.