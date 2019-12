Strachotice – V noci ze soboty na neděli havaroval třiadvacetiletý řidič bavoráku u Strachotic.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

„Nepřizpůsobil rychlost jízdy při projíždění zatáčky vyjel mimo silnici. Narazil do zaparkovaného auta a to do dalšího zaparkovaného auta. vyšlo najevo, že řidič před jízdou pil alkohol. Nadýchal 2,02 promile,“ informovala policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.