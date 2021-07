„Přes vrata na mě křičel, ať otevřu, že mě zabije. Myslel jsem si, že utéct před ním domů nestihnu, a tak jsem mu otevřel a chtěl mu to rozmluvit,“ vypověděl u soudu muž, kterého se Švancara pokusil zabít.

Konflikt začal ve chvíli, kdy si Švancara dal pivo vedle notebooku oběti. Seděli u pobodaného doma a dali si pár piv. Když si muž všiml, že Švancara i po prvním upozornění pivo vrátil zpět k počítači, vzal půllitr a hodil ho do kuchyně na zem. „Milana to naštvalo, začal být agresivní, tak jsem ho po lehčí potyčce vyhodil. Přibližně za dvě hodiny se vrátil,“ vypověděl pobodaný.

Z násilné noci si obžalovaný moc nepamatuje. Vypil podle svých slov spoustu piv a byl v afektu. K noži se dostal poté, co ho oběť vpustila do dvora. Po neúspěšném pokusu oběti o uklidnění rozčíleného Švancary vběhl útočník do domu a v kuchyni popadl nůž na odkapávači. „Přeplo mi. Vzal jsem nůž na lince a píchl je ho do zad a nad tvář. Zbytek si nepamatuji. Jen to, že jsem začal utíkat pryč,“ vypověděl Švancara.

Stál si za tím, že má psychické problémy, se kterými mu nikdo nedokáže pomoci.

Pobodaný muž ten večer ztratil mobil, a proto si nechal zavolat záchranku od kamarádky přes internet. „Když jsem ucítil, že se ze mě valí spousta krve, utíkal jsem do koupelny podívat se, co se mi stalo. Zaškrtil jsem si to ručníkem a rychle si zařídil záchranku,“ řekl soudu.

Pobodaný zvonil na sousedy

Zraněný zvonil i na sousedy, aby měl větší jistotu příjezdu sanitky. Lidem, kteří mu pomáhali, dal za úkol na něj neustále mluvit, aby neomdlel. „Ztratil jsem na chvíli vědomí a když jsem se probral, slyšel jsem Milana vyhrožovat sousedovic klukům, že je taky zabije, jestli zavolají záchranku," doplnil muž. Po příjezdu do nemocnice jel hned na sál.

Soudní znalec doktor Jan Krajsa popsal zranění oběti. „Poškozený měl řeznou ránu na levé boční a přední straně krku, byla dlouhá dvanáct centimetrů. Další zranění byla víceméně povrchní, jednalo se o bodnou ránu zad, která zasáhla do svaloviny a povrchní řezné rány na právém ušním boltci, pravé tváři a na palci levé ruky," vyčetl Krajsa.

Řezná rána na krku byla nejzávažnější. „V případě, že by nedorazila lékařská pomoc, za několik desítek minut by vykrvácel," řekl soudní znalec.

Kdyby Švancara řízl jen o jeden až dva centimetry hlouběji, vykrvácel by podle znalce pořezaný muž během několika desítek vteřin. Nemá žádné trvalé následky, ale zmínil, že si nechá udělat plastiku tváře.

V krvi obžalovaného odborníci nenašli žádné drogy. Zpětnými výpočty zjistili i hladinu alkoholu v krvi. „Pohybovala se mezi 1,73 až 2,34 gramů na kilogram. Jedná se o hladinu středního až těžkého stupně opilosti. Zcela jistě byl touto hladinou ovlivněný, ale tohle ovlivnění je značně individuální u každého jedince," doplnil Krajsa.

Podle státního zástupce Ivana Hrazdiry by měl Švancara zůstat i nadále ve vazbě. „Středeční jednání neobjevilo žádné nové skutečnosti, které by obžalovaného zbavovaly viny," vysvětlil.

Obhájce obžalovaného navrhl schválení písemného slibu a náhradu vazby za volného probačního úředníka. Dle jeho slov je jeho klient v péči psychologa a psychiatra, a protože dostal nové léky, neměla by už taková situace nastat.

Povedu řádný život, sliboval násilník

Ve slibu Švancara slíbil, že povede řádný život, nedopustí se žádných trestných činů, dostaví se k soudu, když bude předvolaný a neopustí svoje bydliště bez upozornění probačního úředníka. Souhlasil také s tím, aby nad ním měl dohled právě probační úředník, který by nahradil vazbu.

Písemný slib ani návrh na propuštění z vazby soud nepřijal. Do vazby obžalovaného vzali z toho důvodu, že se obávali, aby neudělal další zločin podobného nebo stejného charakteru. Dalším faktorem bylo i to, že neměl jasné místo, kde se bude pohybovat a soud by ho nemohl kontaktovat. „Tvrzení, které uváděl pan obhájce, se nejeví dostatečnými na to, aby na to mohl soud spoléhat," sdělila rozhodnutí soudkyně Dagmar Bordovská.

K rozhodnutí přispěla i trestní minulost Švancary. Dalším faktorem bylo, že ve slibu uvedl jednu adresu a při výpovědi druhou, tudíž se soud nemohl spolehnout na to, že bude k zastižení na jednom specifikovaném místě.

Soud pokračuje ve středu 11. srpna.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ