Vybrané peníze pak podle dalších instrukcí vložil do bitcoinmatu. Celkovou škodu pak nasčítal za 920 tisíc korun, protože osobně půjčené peníze musí včetně úroků bance během deseti let splatit.

Dalšího muže v regionu zlákala nabídka výdělku z bitcoinů. „Telefonicky ho kontaktoval údajný zaměstnanec společnosti, kde měl virtuální měnu. Nechal se přesvědčit k nainstalování programu vzdáleného přístupu do počítače. Potom sdělil i údaje k platební kartě a odeslal kopii občanského průkazu. Výsledkem práce neznámého podvodníka je krádež za 410 tisíc korun,“ popsala mluvčí.

Další pachatel kontaktoval telefonicky sedmatřicetiletou ženu, jenž měla účet s virtuální měnou. Získal si její důvěru nabídkou většího zisku. „Bylo to však podmíněno převodem kryptoměny na běžný bankovní účet. Aby to prý proběhlo rychleji a bezpečně, požádal ji o instalaci programu pro dálkový přístup. Důvěřivá žena souhlasila a umožnila mu přístup do svého internetového bankovnictví. Ten si pak sám převedl 240 tisíc korun a přestal s ní komunikovat,“ shrnula Drahokoupilová.

Zmínila i další nedávné případy na Znojemsku, kdy podvodník vylákal z šedesátileté ženy třicet tisíc, zatímco mladík při prodeji trička přes internet přišel o osmadvacet tisíc. Případy se dle policistů opakují a jsou si stále podobné.