Demonstrace názoru zastupitele a šéfa sdružení Pro Znojmo Kacetla přerušila na patnáct minut schůzi volených zástupců Znojma. Kacetl žádost starosty odmítl a měl k tomu i vysvětlení. „Dnešním dnem přestal podle krizového zákona platit nouzový stav. Proto není důvod roušku mít. Já jsem četl spoustu právních analýz, které říkají, že ministerstvo zdravotnictví nemůže omezovat lidská práva a svobody. Proto si roušku nenasadím,“ řekl přímo na jednání kolegům Kacetl.

Zastupitel Kacetl ve středu Deníku Rovnost potvrdil, že se bude bránit a nevyloučil ani možnost soudního projednávání případu. „takto to muselo dopadnout. Nyní se mnou bude zahájeno správní řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku. Já se budu bránit právní analýzou situace, kterou jsme připraven předložit. Už se mi ozvali i advokáti z celé republiky s nabídkou zastoupení. A to zcela zdarma, protože jde o závažnou situaci v rámci celé republiky, která se týká milionů lidí,“ konstatoval Kacetl s tím, že je připraven na případnou obranu soudní žalobou.

Jako neplánovaný krok hodnotí počínání Jiřího Kacetla na zastupitelstvu jeho stranický kolega Lukáš David. „Pode slov kolegy Kacetla to bylo okamžité rozhodnutí. Už nechtěl dá hrát tuto hru a demonstroval nesouhlas s nařízením ministerstva zdravotnictví,“ konstatoval David.

Pro Kacetla si v podělí půlhodinku po zahájení schůze zastupitelů přišla policie. Starosta náhle vyhlásil patnáctiminutovou přestávku. Po chvíli hovoru mezi Kacetlem a policisty odešli všichni tři mimo štukový sál. Jednání zastupitelů pokračovalo bez zastupitele Kacetla.

Policisté vzápětí přímo před Louckým klášterem Kacetla požádali podle jeho slov o podání vysvětlení. „Policistům jsem řekl prakticky totéž, co zastupitelům. Dnešní den je běžným dnem. Takovým, na jaké jsme byli zvyklí před nouzovým stavem. Je zde pouze nařízení ministerstva zdravotnictví podepsané pouze ministrem Vojtěchem, které je právním paskvilem. Nemůže omezovat základní lidská práva a svobody. Já jej považuji za neúčinné, a proto jsem demonstrativně jako zastupitel svůj názor tímto protestem prezentoval. Počítám se správním řízením, ve kterém jsou i opravné prostředky. Ty počítají i se soudním přezkumem. A o to tady jde. Někdo totiž musí začít a bude-li nás více, domůžeme se v právním státě práva. Je to jen buzerace ze strany státu,“ řekl Deníku Rovnost krátce po podání vysvětlení Kacetl, který se do sálu již nevrátil.

Starosta Grois ještě v pondělí večer zveřejnil na sociální síti text, který incident popisuje z jeho pohledu. „Zastupitelstvo narušila epizoda, kdy státní policie vyvedla jednoho opozičního zastupitele, protože odmítl mít v uzavřeném prostoru roušku. Jasně, mě roušky taky štvou a nejradši bych si ji hned sundal, ale tohle je šaškárna. Pokud je to nějaká forma protestu, tak je pan zastupitel na špatné adrese, zastupitelstvo města o nošení roušek nerozhoduje. Všichni obyčejní lidé a dokonce i pacienti v nemocnici to prostě dodržují. Pokud se někdo diví, že Andrej Babiš a Miloš Zeman vyhrávají volby, tak je přesně kvůli takovýmto trapnostem,“ napsal na svém facebookovém účtu starosta Grois.

„Určitě se ptáte, proč to řešíme. Normální člověk si jen zaťuká na čelo. V sále byla přítomna městská policie a ta musí jednat z úřední povinnosti, musela to nahlásit, jinak by porušila zákon. Prostě zbytečný trapas pro všechny místo práce pro občany,“ dodal Grois.