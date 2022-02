Podobnou trestnou činnost měl obžalovaný na svědomí už mezi lety 2013 a 2019. U soudu tehdy vyvázl pouze s podmínkou. Po přestěhování na Znojemsko však v týrání pokračoval, tentokrát s novou partnerkou. „Vztah obžalovaného a poškozené nebyl vyrovnaný, byla vůči němu v submisivním postavení, on se staral o její dceru a poskytl mu zázemí, ona se mu cítila být zavázaná,“ konstatovala soudkyně Šárka Dufková.

Družku týral násilník v záchvatech žárlivosti, často také pod vlivem alkoholu. Při jednom z policejních zásahů loni v červnu u něj dechová zkouška ukázala dokonce víc než čtyři promile alkoholu. „Psychicky ji vydíral, bral jí peníze, vylil na ni celou plechovku piva. Posléze ji za vlasy stáhnul na zem a začal kopat do břicha. Při dalším incidentu ji před zraky dcery převrhnul přes stůl, to způsobilo nutnost nemocničních vyšetření,“ popsala události soudkyně Dufková.

Po jednom z incidentů utekla poškozená spolu s nezletilou dcerou do domu k sousedům. Aby obžalovanému zabránili v přístupu na pozemek, zabarikádovali vrata lopatou. Přesto se muž na místo násilně dostal. Jakoukoliv vinu však obžalovaný odmítá. „Popírá, že by se dopustil protiprávního jednání a poukazuje na rozpory v dřívějším dokazování. Je přesvědčen o své nevině,“ zaznělo ve středu z úst obhájkyně Lenky Knoppové.

Odvolání třiatřicetiletého muže soudní senát nevyhověl, jeho výpověď současně označil za účelovou. „Pokud obžalovaný nepovažuje za problém s alkoholem to, že policisté přijedou, naměří mu přes čtyři promile a pak víc než tři, měl by zvolit sebereflexi. Nedá se rozhodnout jinak, než nepodmíněně. Bylo by dobré se nad sebou zamyslet a řešit svůj problém, spíš než popírat vlastní skutky a svalovat vinu na poškozenou,“ zdůvodnila soudkyně Šárka Dufková.