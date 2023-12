„Obě odvolání se zamítají, protože obžalovaní pouze opakují svou obhajobu, kterou přednesli na začátku líčení. V odvolání nejsou uvedené žádné nové skutečnosti, které by nebyly zmíněné v obhajobě u soudu prvního stupně,“ zdůvodnila své rozhodnutí soudkyně Halina Černá.

Z napadení vinili poškozeného

S pravomocným rozsudkem však Parajová nesouhlasila a přesvědčovala, že je napadl právě poškozený. „Chtěl nás vyštvat z domu a my se plánovali odstěhovat, ale neměli jsme kam. Teď už v domě nebydlíme, ještě odtamtud musíme odnést některé věci, ale jinak žijeme ve Znojmě. Všichni poukazují na to, že jsme měli problémy, ale přitom v té vesnici většina pije,“ řekla Parajová.

Společně s obhájcem podotkla, že v místě v době incidentu nebyl žádný svědek, pro soud se tak jednalo o posuzování dvou protichůdných tvrzení.

„Poškozený napadl mě, syna a našeho psa. Nakonec se to ale otočilo proti nám, že jsme my zaútočili na něj, přitom to není pravda. Když chtěl násilím vejít do domu a začal se do něj dobývat, nevěděla jsem, kdo to je. Pak vzal sekeru, která byla venku a začal tvrdit, že jsem podněcovala syna k vyhrožování,“ pokračovala odsouzená žena.

Jejímu příběhu ale soudní senát v čele se soudkyní Halinou černou ve čtvrtek neuvěřil. K podmíněně odloženým trestům přispěla Parajové i Gonzalezovi skutečnost, že dosud ani jeden z nich neměl záznam v trestním rejstříku.