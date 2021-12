Podle ředitelky spolku Jany Šerhákové se v tradiční vánoční sbírce dařilo vybrat každoročně kolem dvaceti tisíc korun. Z této částky přispíval spolek na akce znojemským seniorům a dětem nebo podporoval lidi bez domova. Nedávno přispěl také lidem v obcích na jihu Moravy zasaženým tornádem.

Před několika lety už pokladničku někdo zčásti vykradl. Proto ji Znojemští zabudovali do bytelné kovové konstrukce a zabezpečili řetězem. Ani to nepomohlo. „Jsem z toho znechucená. Pokladničku měli problém přenést dva chlapi. Někdo si to musel vytipovat a přijet si pro ni asi autem. Policie mi sdělila, že záznamy z bezpečnostních kamer ještě nemá zpracované. Tak uvidíme. Co bude dál, nevím,“ řekla Deníku Rovnost žena.

Ke krádeži pokladničky mělo dojít v ranních hodinách a na sociální síti ji už komentovaly desítky lidí. „Tohle může udělat jen hyena,“ uvedl jeden z diskutujících.