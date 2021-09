Strážníci podle ní následně přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Ta ženu převezla za asistence policisty do nemocnice k ošetření.

„Žena muži v obydlí ničila osobní věci a vyhazovala je na ulici. Strážníci na místě zjistili, že hádka mezi nimi již byla zklidněna a žena odešla spát do svého pokoje,“ informovala za znojemské strážníky Eva Smutná.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.