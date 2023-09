Střelba a pronásledování na Znojemsku kvůli krádeži marihuany. Trest platí

Vypadni, nebo tě střelím do hlavy! Tak křičel Dominik Šilberský na ženu stojící před jejím domem v Jezeřanech-Maršovicích na Znojemsku po zběsilé honičce v autě, při které pronásledoval jejího partnera. Na vůz navíc několikrát vystřelil airsoftovou pistolí nabitou kovovými kuličkami. Krajský soud v Brně mu za to ve čtrvtek potvrdil trest pěti a půl let vězení s ostrahou.

Krajský soud v Brně. | Foto: Deník/Klára Hrbáčková

