/FOTO, VIDEO/ Až tři roky vězení hrozí obviněným kvůli týrání zvířat na jatkách v Hraběticích na Znojemsku, ve čtvrtek o tom informovala Česká televize. Na tamní poměry před časem upozorňovali ochránci zvířat, ti na sociálních sítích také zveřejnili záběry pro silné povahy.

Surové zacházení, bití a kopání. Aktivisty vyburcovalo kruté zacházení se zvířaty na jatkách v Hraběticích na Znojemsku. | Foto: Printscreen/spolek Zvířata nejíme

„Zvířata zde při vyhánění z transportních vozů do usmrcovací místnosti jatek musí ze strany zaměstnanců zakoušet sprosté nadávky a ponižování, surové kopání, bití a tahání za uši a ocasy. Zraněná prasata schopná jen pomalé chůze jsou bitím, taháním za uši a probíjením elektrickým pohaněčem nucena rychle vystupovat z vozu. Padají z rampy, nemohoucí jsou tahána lanem za nohu do jateční místnosti. Zraněná kráva je za nohu tahána navijákem do prostoru jatek,“ popisovala tehdy záznamy Martina Žabenská, členka spolku Zvířata nejíme.

Zdroj: Youtube

Provozovatel měl loni podle informací Deníku fungování tamních jatek ukončit. „Stíhání je vedeno pro trestný čin týrání zvířat, obviněny byly tři osoby,“ sdělil České televizi mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.