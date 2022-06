Další kroky státních veterinářů potvrdil v pondělí dopoledne zástupce tiskového mluvčího veterinární správy Petr Majer. „Po vyhodnocení skutečností vyplývajících z videa a navazujícího šetření, jsme došli k rozhodnutí, že intenzita porušení legislativy je vyšší, než aby se jednalo „pouze“ o přestupek a mohla by naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. V tomto týdnu proto podá Krajská veterinární správa trestní oznámení pro podezření na trestný čin týrání zvířat,“ sdělil Majer.

Zdroj: Youtube

Záběry, které aktivisté pořídili během několika měsíců skrytou kamerou dosvědčují, jak zaměstnanci jatek do prasat či krav při vykládce z nákladních aut kopali, dávali jim elektrošoky, zraňovali je a radili si, jak seleti šlápnout na hlavu.

Aktivisté dlouhodobě usilují o to, aby byly povinně na všech jatkách zavedené kamerové systémy, které by sice vždy nezabránily hrubému chování zaměstnanců, ale jejich chování by bylo pod veřejnou kontrolou. Petice, kterou mohou lidé podepisovat, má aktuálně čtyřiadvacet tisíc podpisů.