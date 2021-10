S tím nesouhlasil Švancara. „Osobně se mě to dotklo. Já jsem nemocný člověk a pokud mě odsoudíte, tak si to odsedím a potom budu v této trestné činnosti pokračovat,“ pohrozil.

Se závěry Perničky nesouhlasil Švancara. „Byli jsme spolu necelé dvě hodiny a udělal ze mě úplného psychopata. S tím posudkem nesouhlasím,“ řekl. Podpořil jej i jeho obhájce Michal Juračka, který chtěl posudky přezkoumat. Soud to odmítnul.

Soudní znalec doktor Jan Krajsa už dříve popsal zranění oběti. „Poškozený měl řeznou ránu na levé boční a přední straně krku, byla dlouhá dvanáct centimetrů. Další zranění byla víceméně povrchní, jednalo se o bodnou ránu do zad, která zasáhla do svaloviny a povrchní řezné rány na pravém ušním boltci, pravé tváři a na palci levé ruky," vyčetl Krajsa.

Obžalovaný Milan Švancara dostal trest patnácti let vězení za pokus o vraždu, kdy poškozeného muže pětkrát bodl nožem. Navíc musí zaplatit zdravotní pojišťovně přes devadesát dva tisíc korun. Podle soudkyně Dagmar Bordovské ke smrti nedošlo jen díky odbornému zásahu ve znojemské nemocnici. V jiném případě by poškozený vykrvácel. K útoku došlo v lednu v Bojanovicích.

