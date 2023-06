Zapojit se do ní měli tamní Romové a bývalý starosta města Petr Nezveda, který u sebe měl mít nenabitou zbraň. Nezvedu měli následně policisté převézt k výslechu na služebnu. „Víme, že tam byla nějaká rozepře a jeden člověk se to snažil vyřešit na ulici. Městskou policií byl zadržen a převezen k nám na obvodní oddělení, ze zadržení byl ještě před půlnocí propuštěn. Zbraň byla legálně držená a nenabitá,“ popsal situaci pro MF Dnes jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Bývalý první muž města Znojma Nezveda Deníku incident okomentovat odmítl. „Nemám na vás vůbec čas, mám jednání. A protože tuším, kvůli čemu voláte, tak jen řeknu, že se vám stejně nevyjádřím. Díky,“ zareagoval pouze stručně Nezveda, jenž město vedl mezi lety 2006 až 2010 a působil mimo jiné i jako zastupitel Jihomoravského kraje.

Do potyčky s Romy se měl zapojit bývalý znojemský starosta Nezveda

Okolnosti případu nyní policisté prověřují. Stejně tak i to, kolik osob se vlastně potyčky zúčastnilo. „Kolik lidí bylo na počátku, kolik v době, kdy mělo dojít k nějaké intervenci dotyčného, jak to celé začalo, proč a jak to skončilo, to budeme zjišťovat. Včetně důvodů vzniku konfliktu. Aktuálně případ prověřujeme jako výtržnictví. Jak to ale dopadne, to ještě uvidíme. Nechtěl bych předjímat,“ sdělil redakci Deníku mluvčí Šváb.

Podle Znojemských, se kterými redakce Deníku hovořila, k takovýmto konfliktům ve městě běžně nedochází. „V parcích se často shromažďují skupinky různých lidí, jsou slyšet i vidět. Ale tohle je extrém,“ uvedla jedna z místních obyvatelek, která si přála zůstat v anonymitě. Redakce však její jméno zná.

Slova ženy ze Znojma potvrdil i Karel Rivola ze znojemské městské policie, který pracuje jako bezpečnostní referent a manažer prevence kriminality. „Takový formát konfliktu zde není častý, to byla naprosto výjimečná záležitost jak z obsahu, rozsahu, tak i stupně agresivity. Víc k tomu říci nemohu,“ zhodnotil.