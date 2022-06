Jihlavský soud začal kauzu projednávat na podzim 2017. Původně bylo obviněno pět lidí. V mezidobí ale byly některé skutky promlčeny. Obžalovaní makléři LSD Direct po celou dobu čelí mimo jiné obvinění z trestného činu lichvy. Za to jim hrozil trest od dvou do osmi let.

Makléři své věřitele podle obžaloby vystavovali obrovskému tlaku. Iveta D. například popsala, že to pociťovala intenzivně ve chvílích, kdy ji makléři bombardovali telefonáty a tlačili ji k zaplacení pohledávek. Své věřitele měli kvůli nesmyslným úvěrovým smlouvám připravit o stovky tisíc korun, dokonce také o jejich nemovitosti. „Obvinění přivedli poškozené do tíživé finanční situace především tím, že s nimi uzavřeli krajně nevýhodné smlouvy o půjčkách, vždy zajištěné nemovitostmi poškozených. Věděli přitom, že poškození své závazky nebudou moci plnit,“ uvedl v obžalobě okresní státní zástupce Kamil Špelda. Smluvní sankce pak narostly do takových rozměrů, že obětem hrozila exekuce, nebo o své nemovitosti přišly.

Zisk makléřů z těchto obchodů se měl pohybovat v řádech milionů. Přesnou částku zatím soud neupřesnil, ani to, proč dva z nich viny zprostil.

Obžalovaný Jaroslav Novák u soudu řekl, že na smlouvách neviděl nic nemorálního. Tomáš Beránek pak nesouhlasil s tím, že by se nějak měli na úmyslném poškození klientů domlouvat se spoluobžalovanými. Odmítl i to, že podmínky ve smlouvách, které obžaloba označuje jako nevýhodné pro klienty, by nějak maskovali. Iveta D. to však vidí jinak. „Před podpisem smlouvy jsem se ptala, proč musím platit denní úrok, ale bylo mi řečeno, že je to běžná praxe,“ poukázala.

Beránek se ale prý vždy snažil udělat maximum, aby byl úvěr klientovi schválen. Na druhou stranu připustil, že stanovené podmínky nebyly vždy v pořádku. „Kladl jsem si otázky, jestli je to správně, když se ti lidé stanou platebně neschopnými. Vždyť to není zdravé ani pro trh, proto jsem tomu přestal věřit,“ uvedl. Jeho čistý měsíční příjem je mezi šedesáti až osmdesáti tisíci korunami.

Soudce Chalupa by měl vyhlašování rozsudku dokončit ve čtvrtek 9. června. Tentýž den by mohlo být jasno i v tom, zda se bude muset případem zabývat i Krajský soud v Brně.