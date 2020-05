Zakročit proti čtveřici dívek, které poškozovaly cizí majetek, museli minulou středu znojemští strážníci.

Mladé vandalky házely kameny do oken v Hradebním příkopě u Dolního parku ve Znojmě. | Foto: Městská policie Znojmo

„Děvčata ve věku jedenáct až patnáct let házela kameny do okna kapličky v Hradebním příkopě v Dolním parku a poškozovala vnější příslušenství tohoto objektu. Strážníci dokonce viděli jednu ze slečen, když velký kámen hodila do okna,“ informoval v pondělí preventista strážníků Petr Hladký.