Ve Znojmě se roztrhl pytel s opilými řidičkami. Chytili další dvoupromilovou

Zejména kolem dvaadvacáté hodiny by si měly dát pozor řidičky, které pod vlivem alkoholu projíždějí Znojmem. V úterý jedna z nich nabourala do zaparkovaného auta a o den později zkontrolovali policisté druhou ovlivněnou řidičku, a to v Jarošově ulici.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK