Za tři měsíce od zájemců o intimity s nezletilou získal přes milion korun. O případu včera informoval Český rozhlas.

Osmatřicetiletý muž z Brna nyní čelí obvinění z vydírání. „V případě prokázání viny mu hrozí vězení na dva až osm let,“ potvrdil pro Brněnský deník Rovnost státní zástupce pro Brno-venkov Michal Jílovec.

Kromě Kristýnky používal pachatel z Brna dalších pět dívčích jmen. „Nemohla jsem to do inzerátů napsat, ale ještě mi nebylo patnáct let. Doufám, že to není problém,“ psal zájemcům pod dívčí identitou.

Některé muže informace neodradila. „Bude to naše tajemství,“ odepsali ji. Cílem podvodníka bylo vzbudit u nich zájem, aby mu poslali peníze na bankovní účet.

Pachatel díky platbě získal jejich jména. Jako domnělá matka dívky jim poté začal vyhrožovat, že věc oznámí jejich rodině a policii. Muži ze strachu zaplatili až statisíce. Na policii se neobrátili, sami totiž porušili zákon.

Plán pachateli vycházel, dokud po jednom z vydíraných nechtěl další peníze. Kvůli nedostatku peněz vše ohlásil policii. „Jihomoravští policisté z oddělení kybernetické kriminality pracovali na případu od roku 2017. Podali návrh na podání obžaloby, případ je proto nyní v gesci státního zastupitelství, případně soudu,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

V sítí vyšetřovatelů uvízla kvůli podezření z porušení zákona i přibližně stovka mužů, kteří se do pasti podvodníka chytili. Někteří už dostali podmíněné tresty, jiné jednání u soudu teprve čeká. Mezi podezřelými jsou i lidé z Brna.

Případy, kdy vydírání čelí takzvaní sexuální predátoři, jsou spíše ojedinělé. Například letos na jaře letošního roku okresní soud v Ostravě uložil podmínku muži, který vydíral držitele dětské pornografie. Bránil se, že chtěl zabránit dalšímu šíření pornografických záznamů. „Peníze za mlčenlivost mi sami nabízeli,“ vypověděl.

Častější situace tvoří případy vydírání nezletilých dívek, které někomu pošlou své nahé fotky. O podobném případu informoval Brněnský deník Rovnost před rokem. Dvě dívky vydíral mladík poté, co mu poslali intimní fotky. Od soudu odešel s podmínkou.