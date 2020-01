S legendou o údajném dluhu za výměnu pneumatik přišel zatím neznámý zloděj k pětaosmdesátiletému muži, který venčil před jedním bytovým domem ve Znojmě svého psa.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Racek Atilla

Prý mu jeho dcera dluží za přezutí pneumatik deset tisíc korun a on mu má tuto částku zaplatit. Stalo se to ve čtvrtek dopoledne. „Společně vešli do domu, ale host měl čekat na chodbě před otevřenými dveřmi bytu. Starý pán vytáhl obálku s bankovkami a nechal ji ležet v ložnici na nočním stolku. Ještě před samotným předáním peněz odešel do vedlejší místnosti zatelefonovat dceři,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.