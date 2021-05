Zdrogovaný v plné rychlosti napálil do jiné nehody u Trnového Pole, jde za mříže

Trest odnětí svobody na sedm let a zákaz řízení na šest let. To je verdikt Okresního soudu ve Znojmě pro řidiče, který pod vlivem drog narazil v plné rychlosti do jiné nehody na silnici I/53 u Trnového Pole, když ji právě vyšetřovali policisté. Čtyřiačtyřicetiletý Miloš Popp přitom zranil několik lidí. Rozhodnutí je zatím nepravomocné.

Foto: Deník/Dagmar Sedláčková