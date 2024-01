/VIDEO/ Nevlastní vnučku tři roky pohlavně zneužíval, soud důchodce potrestal tříletou podmínkou. Během příležitostných pobytů dívky u svých prarodičů se jí muž dotýkal na nevhodných místech, jeho jednání si poškozená zapisovala do deníku. S pohlavním zneužíváním navíc muž začal v době, kdy bylo dítěti pouhých jedenáct let.

Mrazivý případ projednával v úterý Krajský soud v Brně. Kromě tříleté podmínky soud muže potrestal také povinností zaplatit odškodné, a to ve výši osmdesát tisíc korun.

Právě odškodnění bylo předmětem úterního soudního zasedání. Protože se zástupci poškozené dívky proti rozsudku znojemského okresního soudu odvolali, zabývali se jejím případem soudci v Brně. Pro obžalovaného však nepožadovali vyšší trest, nýbrž vyšší odškodnění pro poškozenou. Protože nevlastní děda oběti přiznal svou vinu již v době hlavního líčení a polehčující okolností se v jeho případě stala dosavadní trestní bezúhonnost, odešel od soudu s podmínkou.

Po rozsudku prvoinstančního soudu se státní zástupce i obžalovaný odvolali, rozsudek se tak stal pravomocným. Státní zástupce Lukáš Bábík v úterý podotkl, že se odsouzený penzista dopouštěl pohlavního zneužívání své nezletilé nevlastní vnučky příležitostně, a to v době, kdy bylo dítě u prarodičů na návštěvě.

Poprvé měl nevlastní vnučku zneužít v době, kdy jí bylo jedenáct let. „Případ se odehrával na Znojemsku od roku 2018, kdy bylo poškozené jedenáct let, do roku 2021, kdy jí bylo čtrnáct let,“ přiblížil státní zástupce Bábík.

Následky si ponese do konce života

Za nemajetkovou újmu musí odsouzený muž zaplatit oběti osmdesát tisíc korun, zmocněnkyně však pro poškozenou požadovala přiznání nároku v původní navrhované výši. Ta byla čtvrt milionu korun.

„Následky obžalovaného si poškozená ponese do konce života, s ohledem na povahu činu a s ohledem na aktuální cenovou hladinu v naší republice máme za to, že by měl být nárok poškozené přiznán v celém rozsahu,“ podotkla zmocněnkyně nezletilé dívky Dominika Holečková.

Svá příkoří si dívka zapisovala do deníku, kde si mimo jiné stěžovala i na šikanu ze strany spolužáků ve škole, nepochopení nebo citové útrapy. Zmiňovala rovněž otázku sebevraždy. Psychologa poprvé navštívila v sedmi letech kvůli špatnému vztahu se svým otcem, po pohlavním zneužívání nevlastním dědou musela odbornou pomoc vyhledat znovu.

„Čin musel byt pro poškozenou mimořádné traumatizující. Obžalovaný zasáhl do integrity poškozené bez jejího souhlasu. Poškozená je navíc velmi citlivou dívkou, a to již od raného dětství,“ připustil soudce Dan Krátký.

Po opakovaném znásilňování nezletilé dívky z Vyškovska se na jihu Moravy jedná v krátké době o další případ sexuálního zneužívání, který skončil podmínkou. V uplynulém týdnu otřásl lidmi napříč Českem příběh, kdy otčím dlouhodobě znásilňoval svou nevlastní dceru.

Odvolací soud jeho původní tříletý trest za mřížemi zmírnil na podmínku, dívka se poté pokusila o sebevraždu. V reakci na rozsudek brněnského krajského soudu se v Brně ve čtvrtek uskuteční demonstrace za napravení přístupu k případům sexuálního násilí.