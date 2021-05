Útoku hackerů čelila v minulých dnech znojemská radnice. Oznámil to v pátek starosta Znojma Jakub Malačka. Útok se podle něj podařilo technikům včas zachytit. Z počítačových databází úřadu se tak útočníkům pravděpodobně nepodařilo odcizit žádná data.

Městský úřad ve Znojmě. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

„V minulém a tomto týdnu jsme zaznamenali pokus o průnik do naší IT infrastruktury a útok na emailový server. Vše se nám podařilo včas odchytit. Nic nenaznačuje tomu, že by byl útok úspěšný, nebo že by nám byla ukradena nějaká data,“ uvedl Jakub Malačka.