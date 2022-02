V den závodu se ale situace změnila. "Přišla, byla nadšená a chtěla jít trénovat. Úplně se změnila. Tak jsem řekl, že nikam nejdeme, že už nic nenatrénujeme. A pokud jsi natěšená na start, tak půjdeme až na závod. A fakt to předvedla. Pro mě to bylo až překvapení, jak disciplinovaně začala. Přesto, že jela sama. To byl ten největší problém v boji o medaili. Hlídala si časy, které jely před ní a držela si první místo," uvedl.

Kousek od medaile. Sáblíková při svém prvním vystoupení v Pekingu dojela čtvrtá

Novák litoval, že se jeho svěřenkyně v rozjížďce nepředstavila s lepší soupeřkou, než byla nakonec až čtrnáctá Ivanie Blondinová z Kanady. I tak měl ale radost, že Sáblíková potvrdila, že patří do světové špičky a stále se s ní musí v bojích o medaile počítat.

"Kdyby jela s kýmkoliv z těch prvních tří, tak to možná cinkne. To by bývalo na tu jeden a půl vteřinu stačilo. Měla smůlu na soupeřku," řekl Novák. Po zdravotních problémech Sáblíkové v průběhu sezony i zranění na konci roku bral čtvrté místo jako úspěch. "Vždycky říkáme, že na startu se nikdo nikoho neptá, co komu bylo. Prostě teď ukaž, co umíš," konstatoval kouč trojnásobné olympijské šampionky.

Doufal v bronz

Novák před závodem předpokládal, že o medaile pojede až devět rychlobruslařek. Po jeho skončení přiznal, že se spletl. "Ukázalo se, že ne. Martina znovu předvedla, že neztratila výkonnost a že s ní nadále musí počítat. To je to, co mě hřeje. Přes všechny problémy se všichni museli Martiny bát. Věřím, že kdyby k sobě měla ve dvojici rovnocennou soupeřku, aby se tahaly, tak by to asi cinklo," zopakoval.

Necinklo to? Nevadí. Já jsem hrozně spokojená, přiznala Sáblíková

Po Sáblíkové se na ledě představily ještě čtyři soupeřky a tři ji překonaly. "V poslední rozjížďce jsem si říkal, že by z toho mohl být bronz, když Lollo (Lollobrigidaová) začala ztrácet. Pak se ale Italka chytla a znovu začala jít za Nizozemkou (Schoutenovou). Dvě kola do cíle jsem věděl, že placku Martina nezíská," řekl Novák.

Za čtyři dny prý bude všechno jinak. Novák věří, že po svém druhém startu v Číně na trati 5000 metrů na stupně vítězů Sáblíková vystoupí. "Rozdají si to maximálně čtyři mezi sebou. Schoutenová, Martina, Weidemannová a z dalších musíme vybírat. Ten kdo tady kapal, na pětce to bude razantnější," dodal.