V přehledu Deníku zjistíte, kde se hráči narodili (převažují hráči pocházející z Čech), dozvíte se i to, že nejčastějším jménem reprezentantů je Tomáš či že do Pekingu odjel druhý nejstarší český tým.

Čechy porážejí Moravu

V poměřování částí republiky, které „dodaly“ víc hráčů do olympijských týmů, vítězí Čechy. V nich se narodilo 95 z dosavadních reprezentantů, naproti tomu na Moravě a ve Slezsku jen 37. A jeden český reprezentant se narodil v Kanadě – David Musil, který odjel na aktuální hry do Pekingu.

Hodně zralý tým

České mužstvo sází na posledních olympiádách především na zkušené borce. Jejich průměrný věk se pohybuje kolem třicítky. Do Pekingu letos odletěla reprezentace, jejímž hráčům bylo ke dni zahájení her v průměru 30 let a 3 měsíce.

Starší tým (o další tři měsíce) hrál jen v Soči. Naopak hokejistům ze zlatého naganského týmu bylo v průměru 27 let a 1 měsíc.

Bratři v dresu

O slavné sourozenecké formace není v historii českého (a slovenského) hokeje nouze, stačí si vzpomenout na bratry Holíky či Šťastné. V tomto století tradici oživili tahouni defenzivních řad Tomáš a František Kaberlovi, kteří se potkali v jednom týmu na olympiádě v Turíně. Na dalších dvou hrách spolu hájili český dres Zbyněk a Milan Michálkové, obránce s útočníkem. A v Pekingu čeká společný start Tomáše a Hynka Zohornovy (jejich nejmladší bratr Radim se tuží v NHL a na olympiádu tak nemůže).

Tip pro rodiče

Pokud přemýšlíte o tom, jaké jméno dát synovi, aby šel ve šlépějích olympijských reprezentantů, nabízí se Tomáš (11 účastníků her od roku 1994) či Jiří (9 hráčů). Jaromír byl mezi nimi zatím jen jeden jediný. Ale třeba Dominici se našli už tři.

Ve šlépějích otce

To v rodině Horáků vsadili na osvědčené křestní jméno po otci, tedy Roman. A vyšlo to. Roman Horák starší se účastnil olympijského turnaje v Lillehammeru v roce 1994, jeho syn Roman Horák pak reprezentoval v Pchjongčchangu před čtyřmi lety.