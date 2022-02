Čeští biatlonisté stáli na hrách sedmkrát na stupních vítězů, ale ještě nikdy se jim to nepodařilo ve vytrvalostním závodě. V Pekingu jim začátek nevyšel a při dvanáctém místě smíšené štafety se trápila i Davidová, hlavně vinou špatných lyží. Česká jednička věří, že to v pondělí bude jiné, a výsledky v této sezoně ji k tomu opravňují. V Östersundu vytrvalostní závod vyhrála, v Anterselvě byla šestá, když ji z pódia odsunuly až dvě trestné minuty při závěrečné střelbě.

Servis nestihl Davidové přemazat lyže. Nebude se to opakovat, ujistil kouč

"Těším se tak napůl," řekla Davidová. "Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že budu mít nejlepší výsledky v individuálu (vytrvalostní závod), tak bych se tomu zasmála. Nepovažuju se totiž za dobrého střelce, takže mě výsledky v této disciplíně vždy překvapí. Rozhodně na sebe nějaké nároky nemám. Mám totiž pocit, že to není má disciplína," uvedla rodačka z Jánova nad Nisou.

Největšími soupeřkami by měly být obhájkyně zlata Švédka Hanna Öbergová a Rakušanka Lisa Theresa Hauserová.

Olympijský program her v pondělí v Pekingu:



2:05 curling - smíšené dvojice: ČR - Čína,

2:15 krasobruslení - družstva - volný program ženy a sportovní dvojice, volný tanec taneční páry,

2:30 a 7:30 obří slalom ženy (Sommerová),

5:00 sjezd muži,

5:00 snowboarding - slopestyle muži,

9:30 rychlobruslení - 1500 m ženy (Zdráhalová),

9:40 hokej - ženy: ČR - Dánsko,

10:00 biatlon - vytrvalostní závod 15 km ženy (Davidová, Jislová, Charvátová, Voborníková),

12:45 skoky na lyžích - smíšená družstva (ČR),

12:50 saně - ženy - 1. a 2. jízda (Čežíková),

13:05 curling - smíšené dvojice - semifinále,

13:46 rychlobruslení na krátké dráze - 500 m ženy, 1000 m muži.

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová se po nepovedené sobotní premiéře na trojce představí na poloviční trati, která je její nejsilnější disciplínou. Před čtyřmi lety v Koreji byla jedenáctá, při olympijské generálce v Calgary devátá. Pětatřicetiletá Irene Wüstová z Nizozemska bude usilovat o rekordní dvanáctou olympijskou medaili. Od roku 2006 na patnáctce nikdy nechyběla na pódiu, ale v této sezoně je lepší Japonka Miho Takagiová, která vyhrála tři ze čtyř závodů Světového poháru.

Dánské hokejistky jsou papírově nejslabším účastníkem olympijského turnaje. Na loňském mistrovství světa v Calgary je Češky porazily 6:1 především díky hattricku kapitánky Aleny Mills a vyhrály i oba přípravné zápasy na podzim v Chomutově. Pondělní výhra by jim definitivně otevřela dveře do čtvrtfinále a v závěrečném utkání s Japonskem by šlo už jen o výhodnější pozici pro nasazení.

Manželé Zuzana a Tomáš Paulovi zakončí účinkování v turnaji v curlingu proti týmu hostitelské země. S třemi výhrami a pěti porážkami už nemají šanci na semifinále, maximem může být šesté místo. Překvapivě bez medaile skončí Švýcaři, kteří jsou v mixech nejlepším týmem historie světových šampionátů.

V obřím slalomu bude zlato obhajovat Američanka Mikaela Shiffrinová, která skvěle vstoupila i do této sezony. Pak ale tři obří slalomy vyhrála Švédka Sara Hectorová a hodně o sobě daly vědět i dvě exmistryně světa v této disciplíně Slovenka Petra Vlhová a Francouzka Tessa Worleyová. Jedinou Češkou bude Elese Sommerová, která při svém jediném startu v této sezoně v Lienzu nedokončila první kolo. Martina Dubovská se soustředí jen na slalom.

Osmnáctý Koudelka myslel výš. Netrefoval jsem odrazy, štvalo ho po závodě

Jednou ze sedmi novinek v olympijském programu je soutěž smíšených družstev ve skocích na lyžích a mezi dvanácti týmy má zastoupení i Česká republika. Na mistrovství světa pravidelně vítězí Němci, ale jediný letošní závod ve Světovém poháru vyhráli ve Willingenu Slovinci a jejich ženská část v sobotu ukázala skvělou formu. Česká čtveřice obsadila při loňském světovém šampionátu v Oberstdorfu osmé místo.