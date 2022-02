Co se stalo tak hrozného? Česká jednička dostala špatné připravené lyže. Smíšenou štafetou se tak doslova protrápila. „Nebyla jsem schopná jet. Bylo to ryzí zoufalství, takhle bezmocně jsem se ještě necítila. Takhle šíleně se mi snad ještě v životě nejelo,“ kroutila hlavou pětadvacetiletá biatlonistka hned po závodě.

V tuch chvíli ještě netušila, že od servisáků dostala špatné lyže. „Mluvil jsem s klukama ze servisu, stalo se faux pas s lyžemi.Makula si zaslouží velkou omluvu,“ líčil trenér Ondřej Rybář.

Nechtěl být ale konkrétní a až druhý den šel s pravdou ven. Servisní tým nestačil lyže přemazat. „Byl nedostatek času na přemazání lyží, aby se udělala celá procedura. Tak se udělala část a to nebylo to úplně nejšťastnější,“ vysvětlil.

Rybář, servisní tým i Davidová si vše vyříkali. Celou věc považuje za uzavřenou. „Já se v tom ale nebudu babrat, to nikomu nepomůže,“ řekl Rybář, který se s podobným zaváháním setkal poprvé v kariéře.

Parádní disciplína

Davidová si může spravit chuť už v pondělí, kdy program olympijských závodů v biatlonu pokračuje vytrvalostním závodem. A to je její parádní disciplína. Před rokem v ní získala titul mistryně světa, když ve slovinské Pokljuce neminula ani jeden terč.

Rybář slíbil, že podruhé se stejná chyba nestane. „Když se to stane na olympiádě, tak si to budeš pamatovat do smrti. Každý si tyhle věci pamatuje. Když za něco dostanete přes prsty nebo dostanete pětku ve škole, víte, za co jste ji dostal. Příště si prostě dáte pozor. Člověk se vždycky nejvíc poučí z toho, jakou chybu udělal. Myslím, že příště bude jednat s chladnější hlavou."