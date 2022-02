V olympijské vesnici vir českou výpravu pořádně vyděsil. Pozitivní test se totiž objevil u Davida Krejčího, jedné z největších hvězd týmu i celého turnaje. „Doufám, že je to jen v uvozovkách vystřelená hodnota,“ šel málem do mdlob trenér reprezentace, když se nemilou zprávu dozvěděl. „Co by to znamenalo, kdyby chyběl? Nechci spekulovat,“ hrklo v Pešánovi.

Kouč se modlil, aby šlo jen o falešnou pozitivitu. Stejně jako už dřív u útočníka Tomáše Hyky. A to se nakonec potvrdilo. Druhý test na covid u vítěze Stanley Cupu nemoc nepotvrdil, a Pešán si tak mohl oddechnout.

Pětatřicetiletý útočník měl oba kontrolní výsledky negativní negativní a po dni a půl samoizolace ve vesnici se mohl vrátit k týmu.

Pešán ale stále musí být ostražitý. V olympijské vesnici dnes musel zůstat jiný forvard Lukáš Sedlák, který měl hraniční výsledky a lékaři mu doporučili, aby netrénoval. V izolaci je kustod Zdeněk Šmíd, který měl potvrzený pozitivní test. Naopak obránce Jan Ščotka už se mohl do přípravy zapojit.

Šimon Hrubec si dnešní zahájení #zoh2022 “užil” jen na dálku ??‍♂️ Věříme ale, že už se brzy potkáme všichni v Pekingu ? #narodnitym #jakolev pic.twitter.com/HpPlMwFxC1 — Hokejový nároďák (@narodnitym) February 4, 2022

Národní mužstvo zahájí turnaj už ve středu proti Dánsku a v neděli má hrát modelové utkání se Švédskem. Ještě před víkendem ale Pešán neměl k dispozici kompletní sestavu. Koronavir v Česku „uvěznil“ brankářskou jedničku Šimona Hrubce (má letět až v pátek večer) a Michaela Špačka.

Chybí olympijská atmosféra

Generální manažer týmu Petr Nedvěd je ze současné situace rozladěný. „Je škoda, že na tak velký sportovní svátek vypadala příprava, jako když se v létě schází hobíci a čtrnáct z nich nepřijelo,“ kroutil hlavou.

„Nechci, aby to vypadalo, že brečím nebo si stěžuju, protože všechny mančafty to mají stejné. Ale na to, že jde o olympiádu, je to někdy až nedůstojné,“ zlobil se.

Gólman Roman Will nad tím jen mávnul rukou. „Jenom ten nejsilnější psychicky i fyzicky to zvládne a vyhraje,“ řekl rázně Will, který se dnes konečně dočká svého parťáka Hrubce. „Jsme se Šimonem v kontaktu, vzájemně si přejeme.“

Nedvěd prý čekal, že covid plány reprezentaci nebourá. „Byli jsme připravení na všechno a upřímně musím říct, že jsem to čekal i horší. Samozřejmě, když ale chyběl Krejča, tak jsem si říkal, že nám to hokejový pánbůh bere seshora,“ svěřil se.

Startu turnaje se nemůže dočkat. „Říkám si, že až se to rozjede, atmosféra bude jiná. Když teď všude okolo sebe vidím lidi ve skafandru, je to smutný pohled. Na tom se ale do konce turnaje asi nic měnit nebude. Bude to veselejší, až začneme hrát,“ doufal Nedvěd, který je na třetí olympiádě. Jako hráč startoval v Lillehammeru s kanadským pasem a slavil stříbro. O dvacet let později už v Soči reprezentoval Česko.