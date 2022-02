Čeští biatlonisté přicestovali do Pekingu s medailovými ambicemi, jenže hned první olympijský start se jim hrubě nevyvedl. Skončili až dvanáctí a při třetí účasti pod pěti kruhy ve smíšené štafetě zaznamenali nejhorší umístění v historii. Před osmi lety v Soči skončili na druhém místě, v roce 2018 v Pchjončchangu byli osmí.

"Bohužel jsem nebyla schopná jet. Na střelnici jsem to na dnešní podmínky zvládla relativně dobře, ale na trati jsem nestačila vůbec nikomu. Akorát mě všechny holky předjížděly," posteskla si Davidová.

"Bylo to ryzí zoufalství, takhle bezmocně jsem se ještě necítila. Vůbec nevím, čím by to mohlo být. Cítila jsem se tady dobře, na tréninku jsem měla také dobré lyže. Prostě nevím, ale takhle šíleně se mi snad ještě v životě nejelo," litovala pětadvacetiletá biatlonistka.

Na vině ale nebyla ona, ale špatné lyže. "Stalo se faux pas s lyžemi… Makula si zaslouží velkou omluvu," zachmuřil se trenér Ondřej Rybář. "Mluvil jsem s klukama ze servisu. Lyže nebyly špatně namazané, ale byl tam nějaký problém v buňce. Markéta dostala pár, na kterém se dalo špatně závodit."

Zatímco mistryně světa už patří mezi ostřílené závodnice, pro Jessicu Jislovou šlo v této disciplíně o olympijskou premiéru. Rodačka z Jablonce nad Nisou na prvním úseku bojovala v mrazivých a větrných podmínkách s přesnou muškou na střelnici. Při úvodní položce trefila jen dva terče z pěti střel.

"Vítr na střelnici se těžko četl, chtělo to dříve zareagovat. Jsem ráda, že jsem to ale zvládla a vyhnula se trestnému kolu. První kolo jsem jela špatně, později jsem se ale cítila až lehce a překvapilo mě, že jsem se dokázala držet. Až na tu ležku spokojenost," řekla před kamerou České televize Jislová.

Na třetím úseku prožil olympijský debut Mikuláš Karlík, který dostal přednost před Jakubem Štvrteckým. Dvaadvacetiletý biatlonista sice trefil první tři terče, následně však pětkrát minul a musel na dvě trestná kola. Češi vypadli z první desítky a nepolepšili si ani po střelbě vestoje, po níž musel Karlík na další trestné kolo.

"Těžká a tvrdá premiéra. Musím říct, že jsem nepočítal, že se budu na střelnici hned takhle trápit," pokrčil rameny Karlík, podle nějž o nervozitu nešlo. "Dostal jsem se do problémů, že přestalo foukat nebo foukalo o dost míň a já se ztratil ve cvakání. Nevím, jestli jsem cvakal moc, nebo málo, ale pak už jsem nevěděl, kde na tom terči jsem," dodal.