Podobně to vidí i Ludmila Formanová, bývalá skvělá atletka a mistryně světa v běhu na 800 metrů. Startovala na dvou olympiádách (pravda, v létě) a dobře ví, jak opojná umí být atmosféra pod pěti kruhy. Bez fanoušků a pod dohledem tajné policie to však sotva bude ono.

„Překvapily mě informace, že účastníkům her může při používání vlastních mobilů hrozit od čínských tajných služeb zneužití interních informací. To je pro mě nepochopitelné. Jsem ráda, že jsem se této doby jako aktivní sportovec nedožila,“ říká Formanová.

„O porušování lidských práv v Číně ví celý svět. Jenže autoritářské režimy se pořádáním velkých akcí snaží před světem ukázat milou tvář a Čína je navíc schopná nacpat do organizace miliardy.“

Všechno funguje

Zastánci Mezinárodního olympijského výboru (MOV) tvrdí, že politické problémy by se do sportu zatahovat neměly. Často to opakujei sám Thomas Bach, šéf MOV: „Naše hnutí vytváří prostor pro porozumění mezi sportovci všech možných národů.“ Otázka je, zda Bachova vstřícnost k nedemokratickým režimům přece jen nepřesahuje jisté slušné meze. Jisté je, že Číňané i díky prakticky neomezeným prostředkům nemusejí na organizaci a výstavbě sportovišť včetně potřebné infrastruktury nikterak šetřit.

A to je to, co většina sportovců v místě konání vnímá nejsilněji. „Vesnice je naprosto úžasná. Je to tady velké, krásné, čisté, vše funguje. Lidi jsou milí a umí anglicky. Dýchá to tady olympiádou,“ vzkázala po příletu do Pekingu rychlobruslařka Martina Sáblíková. Podmínky si nemůže vynachválit. „Místo na rozcvičení je úžasné, stometrová tartanová dráha, prostor na posilovnu. Zatím nemám nic, co bych tomu vytkla.“

Chybějící tradice

Potíž je v tom, že zimní olympiáda do Číny tak nějak nesedí. „V horách tam skoro nepadá sníh a když ho chtějí uměle vyrobit, je to na úkor zemědělců, kteří přicházejí o vodu. Zimní olympiády by se měly konat v alpských a skandinávských zemích nebo v Kanadě. Kandidatury států, kde nejsou pro venkovní zimní sport podmínky, by MOV neměl přijímat,“ shrnuje Formanová.

Faktem zároveň je, že veřejnost v západních zemích poslední dobou ztrácí o pořádání OH zájem. Proto měl Peking před sedmi lety při volbě jediného protikandidáta – kazašské Almaty. A nakonec tu jsou omezení kvůli covidu, ještě přísnější než loni v Tokiu.

„Chápu je, ale neumím si představit být zavřená a nepodívat se na závody kolegů. Vzpomínám, jak jsme v Atlantě zašli na tenis a viděli zápas Martiny Hingisové. Další věcí je nejistota, jestli nebudu druhý den pozitivní a místo závodu neskončím v izolaci. Vůbec to dnešním sportovcům nezávidím. Nic jiného jim ale nezbývá. Zvlášť holkám, které mají třicítku na krku a další olympiádu už kvůli založení rodiny neplánují,“ říká Formanová.

Je tedy zimní olympiáda v Pekingu dobrý nápad?