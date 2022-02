„Když do toho někdo chce tahat politiku, tak proč Čínu nechali kandidovat a dali jí olympiádu? Jako sportovec jsem na politiku nikdy nehleděl. Pořád zaznívají hesla, že se do sportu nemá tahat politika a vadí mi, že ji tam každý motá. Všichni odsuzují, co se stalo při hrách v letech 1980 a 1984, přitom se teď se snažíme o to stejné. Ve sportu by mělo být jedno, kde se olympiáda koná, kdo chce moralizovat, ať si nekupuje čínské věci. Jsme na Číně závislí, ale všichni jsou chytří jen v době olympiády.