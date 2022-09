Skrčte nohy, uslyšel Dubček. Jeho tragická autonehoda dodnes vyvolává dohady

Pozor, skrčte nohy! vykřikl prý v poslední chvíli řidič. Pak už auto letělo mimo silnici. Tragická autonehoda významného československého a slovenského politika Alexandera Dubčeka na dálnici D1 dodnes vyvolává řadu kontroverzí, hypotéz i konspiračních teorií, včetně té o možné vraždě. Dne 1. září od ní uplynulo právě 30 let. Co o ní víme s jistotou, co si můžeme domýšlet a co lze bezpečně vyvrátit?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Takto skončilo 1. září 1992 na 88. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu vládní BMW, které převáželo tehdejšího předsedu Federálního shromáždění ČSFR Alexandera Dubčeka | Foto: ČTK