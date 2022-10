Česko se inspiruje Německem: Sedmnáctiletí budou moci řídit s mentorem

Konec diskuzí. Sedmnáctiletí budou moci absolvovat závěrečné zkoušky na osobní automobil a také jej řídit. Ovšem než dovrší plnoletosti, tak jen pod dohledem zkušeného mentora. Návrh kopírující model zavedený v sousedním Německu dostal nakonec přednost před takzvanou rakouskou variantou. Novela zákona o silničním provozu, která je v současné době v připomínkovém řízení, by měla začít platit od roku 2024. Do konce měsíce by návrh měl putovat do vlády.

Autoškola. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia