Jak tam bude obhospodařována?

Jinak než v nemocnicích, jejichž vedení nám vyšlo vstříc a bedýnky ve svých areálech umístilo. Pracovníci továrny nebudou na rozdíl od zdravotníků o nalezené dítě pečovat, zavolají ale záchranáře. Ti dítě převezmou a postarají se o ně.

Jak vzpomínáte na již zmiňovaný první babybox v zámečku na Praze 14?

Je to nostalgie, protože jeho dvířky prošlo do nového života osmadvacet děťátek. Tehdy tam působila gynekologická klinika, která se později přestěhovala do Libně. Babybox jsme proto přemístili do vinohradské nemocnice.

Starosta Prahy 14 Jiří Zajac vám dokonce letos udělil ocenění.

A při té příležitosti jsme mluvili o případném návratu babyboxu. V hloubětínském zámečku je totiž opět zdravotnické zařízení.

Pokud se tak stane, bude to již nová a vylepšená bedýnka, že?

Všechny staré babyboxy postupně vyměňujeme za nové. Těch původních jsme zřídili asi šestačtyřicet, z nichž jsme již necelou čtyřicítku vyměnili, v čemž pokračujeme i u dalších. Ostatní babyboxy už jsme instalovali v dnešní podobě.

V čem se liší?

Ty staré se otevírají mechanicky na kliku, jsou plechové a vyhřívané. Nové bedýnky se otevírají automaticky, jsou nerezové a klimatizované. Díky fotobuňce je zachycen interiér s děťátkem. Je to jako byste si místo embéčka pořídila Superb.

Jste s nalezenými dětmi v kontaktu?

Jen s některými. Je jich už tolik, že bych všechny nezvládl. Někteří rodiče mi ale píšou, posílají fotografie nebo dárky. Mám z toho radost. S některými dětmi se i vídám. Vždycky je potěšující, když se s dítětem sejdu třeba po deseti letech.

Co historicky první nalezenec?

S první dívenkou, které je už šestnáct let, jsem se zatím neviděl. Nedávno mě ale kontaktovala její babička, která ji má zřejmě v péči, že by se chtěla sejít. Těším se.

Stává se, že se o dítě znovu přihlásí biologičtí rodiče?

Stalo se to asi v pěti případech. Ostatní děti vyrůstají v náhradních rodinách.

Podle čeho vybíráte jména dětí?

Podle toho, s kým zrovna mluvím, kdo je mi milý, podle dárce či třeba podle známého, s kterým jsem zrovna v kontaktu. Jelikož právě mluvím s vámi, tak kdybychom teď našli děťátko, byla by to Andrea. Někdy použiji jméno člověka ze zdravotnického zařízení, který o dítě pečuje. Je to různé. Když rozesílám tiskové zprávy, nechci uvádět jen číslo, tak stanovím i jméno. Někdy dítěti zůstane, někdy je v porodnici změní.

Babyboxová statistika



• První babybox byl instalován v roce 2005, první dítě nalezeno v roce 2006.

• Dosavadní počet babyboxů je 82. Letos přibydou další dva.

• Dosavadní počet nalezených dětí je 239, z toho 131 holčiček a 108 chlapečků.

• Nejčastější den odložení dítěte je úterý, kdy bylo nalezeno 45 dětí.

• Nejčastější měsíc odložení dítěte je prosinec, kdy bylo nalezeno 29 dětí.

• Nejvíc dětí – 22 – bylo odloženo v roce 2011.

• Nejvíc dětí – 58 – bylo odloženo v časech od 16. do 19.59 hodin.

• Nejvíc dětí – 28 – bylo nalezeno v prvním babyboxu v pražském Hloubětíně.

• Zatím naposledy byla letos 14. června v Nemocnici v Jablonci nad Nisou nalezena holčička Karolína.



Další informace: babybox.cz