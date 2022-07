Radost ze začátku letních dovolených kazí pohled na totemy čerpacích stanic. Datová redakce Deníku proto spočítala, na kolik vyjde mýto a pohonné hmoty při cestě autem z Prahy či Brna do třech oblíbených destinací na pobřeží Jaderského moře – do chorvatského Splitu, Puly na Istrii a italských Benátek. Zdražení oproti loňsku je výrazné.

Vzít auto a vyrazit s rodinou k Jadranu patří k cenově nejdostupnějším způsobům, jak si v létě užít moře. Letos však budou muset čeští motoristé sáhnout do kapsy asi o třetinu hlouběji. Při sedmilitrové spotřebě na sto kilometrů a 48 korunách za litr benzinu či nafty vychází nejnižší náklady na cestu v případě trasy Brno–Benátky, a sice na 3087 korun neboli 4,34 koruny za kilometr.

Mýto hraje menší roli

Nejdražší je pak jízda z Prahy do Splitu. Celkem 5132 korun za tisícikilometrovou trasu znamená útratu za mýtoa pohonné hmoty ve výši pěti korun na kilometr. Vyšší cena je dána placenými tunely v Rakousku a využitím dlouhého úseku chorvatské dálnice, kde se mýto pohybuje okolo 1,50 koruny na kilometr.Objíždět placené úseky dává kvůli drahým palivům menší smysl než v minulosti. Výjimkou je cesta z rakouského Celovce do Lublaně přes Ljubleljské sedlo, která může vzhledem k častým kolonám před placeným tunelem pod Karavankami ušetřit vedle peněz i čas.

Při pohledu na mapu aktuálních cen benzinu a nafty v Evropě by se mohlo na první pohled zdát, že natankováním plné nádržev Chorvatsku, Slovinsku a hlavně v Maďarsku může motorista významně ušetřit. Cenové stropy, které tyto země na paliva aplikují, ale mají své háčky.

Slovinsko totiž už cenový strop zrušilo, pouze se změna ještě nestihla propsat do statistik. V Chorvatsku natankujete levněji jen do 5. července, a to jen za předpokladu, že si zajedete k pumpě mimo dálnici a spokojíte se s neprémiovým palivem. A v Maďarsku si mohou dotovaných cen užívat jen domácí motoristé, šoféři vozidel s českou registrační značkou zaplatí naopak více než doma.

Příznivou zprávou je to, že poplatky za použití dálnic po cestě k Jadranu nezdražily. Pouze průjezd některými rakouskými tunely stojí o padesát centů více než loni.