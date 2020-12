Hodnota PES se zvýšila kvůli zhoršení průměrné pozitivity testů za posledních sedm dní na 23,4 procenta z úterních 22,8 procenta. Při překročení 23 procent se hodnota PES zvýší o pět bodů.

Dalším z kritérií je zjednodušené reprodukční číslo R, které vzrostlo z úterních 1,16 na 1,18, bodový růst by to ale znamenalo až při překročení 1,2. Ministerstvo nově počítá i druhé skóre PES, kde zohledňuje antigenní testy. Skóre dnes zůstalo na 61 bodech. Při započtení antigenních testů je průměrná pozitivita testů za posledních sedm dní nižší, činí 16,3 procenta, a to ve skóre znamená rozdíl deseti bodů.

V Česku nyní platí opatření pro třetí stupeň rizik, v pátek se země přesune do čtvrtého stupně. Dnes začalo plošné testování antigenními testy, každý je může podstoupit bezplatně.

Nutné je si termín rezervovat, zájem je velký. Dosud byly testy povinné pro zaměstnance a klienty sociálních služeb, od minulého týdne se mohli nechat testovat i učitelé a učitelky. V úterý laboratoře provedly podle údajů ministerstva 10 092 antigenních testů, což je poloviční údaj proti pondělním 19 022.

Na webu ministerstva se dnes hodinu po poledni objevila aktualizace, podle které klesl počet hospitalizovaných s koronavirem zhruba o 400 na 4235 lidí. V těžkém stavu je 548 z nich. Důvodem, proč se aktualizovaná čísla ukázala, byl podle mluvčí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Lenky Svobodové přechod serveru na novou verzi.

"Při přepnutí webu na novou verzi jsme zobrazili i průběžná data aktuálního dne, která mohou být matoucí, protože ještě nejsou dohlášeny všechny údaje. Nadále budeme zobrazovat již jen uzavřené dny," řekla ČTK Svobodová. Začátkem listopadu bylo s koronavirem hospitalizováno v ČR i více než 8000 pacientů.

Situace v krajích

V Česku s covidem zemřelo od března 9882 lidí, v úterý do statistik přibylo 54 úmrtí. Za prosinec zatím s covidem zemřelo 1414 lidí, v pěti prosincových dnech počet úmrtí překročil stovku. Laboratoře dosud odhalily 594.148 nákaz. Podle aktualizace k dnešním 13:09 se jich přes 518 tisíc lidí vyléčilo. Aktuálně je v zemi s potvrzenou nákazou 65 843 lidí, většina má lehký průběh.

Nyní se podle dat ministerstva zdravotnictví nákaza šíří nejvíce na Kroměřížsku, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 493 případů covidu-19.

Následují Chrudimsko, Havlíčkobrodsko a Rychnovsko se 430 až 454 případy na 100 tisíc obyvatel, nad 400 je podle tohoto přepočtu ještě Opavsko a Karvinsko. Skóre PES podle PCR testů je ke dnešku nadále nejvyšší ve Zlínském kraji s 81 body. To odpovídá pátému stupni rizika, který je vymezen 76 až 100 body. V něm je šest krajů. Naopak nejlepší skóre vykazuje už delší dobu Praha, která se drží ve třetím stupni, dnes ale skóre v hlavním městě stouplo z 51 na 56 bodů.