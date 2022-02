Varování před vysokou sněhovou pokrývkou s vysokým stupněm nebezpečí platí pro vyšší polohy krajů Jihočeského, Plzeňského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského. V některých dalších částech Česka pak meteorologové vyhlásili stejnou výstrahu, ale s nízkým stupněm nebezpečí. Obě výstrahy platí od nedělního poledne do půlnoci.

Počasí komplikovalo dopravu v Česku. V Krkonoších platí lavinové nebezpečí

V průběhu 24 hodin by mělo napadnout deset až 30 centimetrů sněhu, na horách ojediněle i 50 centimetrů. "Očekává se sněhová kalamitní situace, velké komplikace v dopravě, energetice, průmyslu nebo zásobování," uvedli meteorologové.

Mokrý sníh může lámat stromy nebo způsobit problémy na drátech elektrického vedení. Lidé by neměli vyjíždět autem, pokud to není nutné. Na horách je potřeba dodržovat pokyny Horské služby.

Výstraha před silným větrem

Výstraha před větrem platí od nedělních 08:00 do půlnoci. Týká se většiny České republiky s výjimkou jižní Moravy, Libereckého kraje, Zlínského kraje a části Olomouckého kraje. Vítr může poškodit stromy a lesní porosty, menší škody mohou být také na budovách. Lidé by měli zajistit okna a dveře a upevnit volně položené předměty. Také vzhledem k očekávanému sněžení by měli omezit horské túry.