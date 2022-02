Zástupci České republiky a Ukrajiny v úterý podepsali smlouvu o daru dělostřelecké munice, který minulý týden schválila vláda. Uzavřeli i delší dobu chystané ujednání, které umožní v Česku léčit raněné ukrajinské vojáky.

Dohody podepsal náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec a vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj. „Došlo k uzavření dvou smluv - první o daru dělestřelecké munice, druhá je smlouva o zdravotnické zdravotní asistenci ukrajinským ozbrojeným silám," upřesnila pro novináře ministryně obrany Jana Černochová.

Ve druhém případě vláda využije program, v němž se v minulosti Česko postaralo o několik raněných Kurdů. Dokument umožní, aby mohl být využit již před několika lety schválený léčebný program. V něm se Česká republika může ročně postarat až o třicet raněných vojáků spojeneckých nebo partnerských zemí.

Tisíce granátů

Česko na Ukrajinu také pošle čtyři tisíce dělostřeleckých granátů. Česká vláda se tak rozhodla zemi podpořit v souvislosti se zvýšeným napětím s Ruskem, které na hranicích Ukrajiny soustředilo podle odhadů spojenců asi 100 tisíc vojáků. Ukrajina si přepravu munice zajistí vlastními silami. „Smlouvy, které jsme v úterý podepsali, pomohou Ukrajině posílit její obranné schopnosti a prohloubit spolupráci našich zemí. Věřím, že konkrétní dar munice může být naším přispěním k postupné deeskalaci situace," zdůvodnil Blažkovec.

„Bytostným zájmem Česka je stále udržení míru a bezpečnosti ve východní Evropě. Odmítáme jakékoli použití síly k dosažení cílů ze strany Ruska, to považujeme za neakceptovatelné," řekl na tiskovém brífinku ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Zdroj: DeníkČesko se podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nyní připravuje na nejrůznější scénáře vývoje scénáře rusko-ukrajinského konfliktu. „Historicky existují typové scénáře pro různé hrozby, ty nyní prochází revizí, aby mohly být v případě krize velmi rychle použity. Pokud by situace eskalovala a v případě, že by nás Slovensko požádalo o pomoc, jsme připraveni na slovensko-ukrajinskou hranici vyslat kontingent českých policistů, kteří by pomáhali podobně jako v Makedonii či v Maďarsku. Naše pomoc by byla velmi rychlá a efektivní," ujistil Rakušan.