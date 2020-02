Gottvaldová v pátek uvedla, že velvyslanec požádal o zvážení humanitární pomoci. Podobný požadavek vznesla Čína i na Evropskou unii jako celek. Správa státních hmotných rezerv ve středu informovala o tom, že má připraveny tisíce roušek, rukavic, ochranných oděvů a brýlí a desítky izolačních bioboxů pro případ epidemie. Může je uvolnit, nouzové zásoby jsou ale primárně určené pro Česko.

Babiš ráno řekl, že úřady prověřovaly zásoby zdravotnických prostředků, které by Čína mohla kvůli nákaze potřebovat. "Ale tam podle zprávy ministerstva zdravotnictví nemáme možnost nějakým způsobem pomoci, protože potřebujeme tyto zásoby pro naše lidi," uvedl Babiš.

Jeho slova kritizovali na sociálních sítích někteří opoziční politici jako sobecké a nedůstojné. "Mám vůči komunistickému režimu v Číně mnoho výhrad, ale myslím si, že byť by naše pomoc byla skromná, tak bychom pomoci měli. Nesouhlasím s názorem premiéra Andreje Babiše, že sami máme málo, a tak vůbec nepomůžeme," napsal například předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

"Roušky a léky potřebujeme hlavně pro naše občany, ale samozřejmě pomůžeme finančně, to je jasné. A oslovíme humanitární organizace, aby pořádaly sbírky," uvedl premiér večer na twitteru.

Z lékáren zmizely roušky

V Česku lidé ze strachu před virem vykoupili roušky v lékárnách, podle odborníků ale před nákazou nechrání. Roušky slouží k tomu, aby zabránily mikroorganismům dostat se zevnitř ven, k ochraně před nákazou slouží respirátory.

Babiš dnes na letišti zopakoval, že pětice českých občanů, která má zájem o evakuaci z Číny kvůli koronaviru, bude do Česka dopravena v neděli večer. Do Prahy je přiveze vojenský speciál z Bruselu. Budou vyšetřeni v pražské Nemocnici Na Bulovce, pak stráví dva týdny v karanténě. Babiš také dál počítá s tím, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na pondělním jednání kabinetu předloží návrh na zastavení všech přímých letů mezi ČR a Čínou.

V ČR bylo na koronavirus testováno 37 lidí, vše negativní

Kvůli podezření na nákazu novým typem koronaviru z Číny bylo podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) testováno do dnešního rána v ČR 37 osob. Výsledky všech byly negativní, uvedl na twitteru. V Evropě se nákaza prokázala u jednotlivců ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Velké Británii, Finsku a Švédsku.

Mezi testovanými lidmi v Česku byli jak Češi, kteří cestovali z Asie, tak turisté ze zahraničí. Preventivně byli vyšetřeni také například muž z Orlickoústecka, který se vrátil z Mexika, nebo žena z Brazílie, která cestovala přes mezinárodní letiště v jihovýchodní Asii. V karanténě je zatím také žena z Libereckého kraje, která byla v kontaktu s jedním z nakažených Němců. Její výsledky byly také negativní.

Jako možné podezření na nákazu koronavirem považují epidemiologové kombinaci dvou faktorů - člověk se musel v posledních týdnech pohybovat v Číně nebo na mezinárodních letištích, zejména v Asii, a zároveň mít příznaky podobné chřipce jako jsou dýchací potíže, horečka nebo kašel. Takoví lidé by měli zůstat doma a telefonicky kontaktovat lékaře. Pokud uzná, že existuje riziko, že by mohlo jít o koronavirus, odeberou lékaři nemocnému krev a výtěr z krku. Do doby skončení zhruba dvoutýdenní inkubační doby zůstává nemocný v domácí karanténě a je pravidelně kontrolován lékařem. Pokud se jeho stav zhorší, bude převezen na infekční oddělení do nemocnice.

Pětice českých občanů, která má zájem o evakuaci z Číny, bude do Česka dopravena ve spolupráci s Francií. Z Číny přiletí do Bruselu, odkud je spolu se Slováky transportuje do Prahy český vojenský speciál. Slováci pak budou sanitkami pokračovat do nemocnice v Banské Bystrici. Češi budou vyšetřeni v pražské Nemocnici Na Bulovce, pak stráví dva týdny v karanténě.

U některých pacientů přejdou chřipkové příznaky v zápal plic a mohou vyústit až v selhání dýchání. Nemoci podlehlo v Číně k dnešnímu ránu 259 lidí, nakažených je už více než 11.700. Z provincie Chu-pej, kde je epicentrem nákazy, se rozšířila do více než 20 zemí světa. Ve čtvrtek kvůli tomu vyhlásila globální stav zdravotní nouze Světová zdravotnická organizace (WHO).