Internet od rána plní informace o tragédii v Brně. V unimobuňkách tam uhořelo osm lidí. Jako první vyjeli na místo neštěstí hasiči. Jako vždycky, když jde o životy, zdraví, majetek. Nejhorší jsou pro ně chvíle, kdy už se nedá nic dělat a plameny nebo voda seberou všechno. Právě jako v Brně…

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru generálmajor Vladimír Vlček | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

„Tato profese je opravdu o srdci. Nedá se to dělat jenom pro peníze. Každý hasič dává při výjezdu kus ze sebe samého,“ říká v pátečním rozhovoru Deníku šéf hasičského záchranného sboru generálporučík Vladimír Vlček.

Covid, uprchlíci, povodně…

Připomíná, že při jejich práci zdaleka nejde jen o krocení ohně. Loni například vyjížděli téměř ke dvěma stům tisícům událostí, z nichž jen 21 tisíc se týkalo požárů, stejný počet pak dopravních nehod. Ale stovky případů řešili při kalamitách, chemických haváriích, zásazích na vodních tocích. Má sbor na tolik práce dostatek lidí?

Tragický požár v Brně: Lidé vyrazili na místo hledat své příbuzné

„V uniformách máme 10 850 hasičů, k tomu je tisíc občanských zaměstnanců. A ano, je to relativně málo, když si uvědomíme, že při všech extra činnostech typu tornáda, covidu, uprchlíků, musíme vyjíždět k našim fundamentálním případům. Těch mimořádných událostí bylo jen loni 171 tisíc. Na těch zhruba ze čtyřiceti procent participují dobrovolní hasiči,“ říká Vlček. Přitom zhruba jen pětina uchazečů o hasičské povolání uspěje. Zájemce musí prokázat fyzickou i psychickou zdatnost. O nové posily ale nouzi nemají, protože každý kluk asi sní o hrdinství, o tom, že zachrání lidský život.

Elektromobily v garážích jsou problém

V rozhovoru Vladimír Vlček také popisuje, s jakými obtížemi se hasiči potýkají, kolik techniky by potřebovali obnovit a co je čeká v budoucnu. Musejí totiž čelit novým výzvám, jakými jsou solární panely na střechách nebo elektromobily v podzemních garážích.

„My nemáme obavy z toho, když solární panely na střechách montují kvalifikované firmy, které splňují všechny požadavky i z hlediska požární ochrany. Nebezpečná je metoda ‘udělej si doma‘, kdy si panely lidé upevňují sami. Tam příliš optimističtí nejsme. Dá se předpokládat, že počet požárů v této souvislosti vzroste. Totéž se týká elektromobilů,“ tvrdí Vlček.

VIDEO: V Brně shořely obytné buňky, osm lidí zemřelo. V kouři nenašli cestu ven

Jaké nebezpečí je s nimi spojené? „Nás zajímá, jak se může projevit hoření elektroaut ve vztahu k požární bezpečnosti staveb. Víme, že pokud se rozjede řetězová reakce v bateriích, dostáváme se k teplotám více než 3000 stupňů Celsia. Druhým momentem je otázka, zda hořící elektromobil vyvine víc zplodin hoření, s čímž souvisí vyšší požadavky na zařízení pro odvod tepla a kouře. V neposlední řadě je to způsob hašení těchto aut. Návod výrobce říká, že když se rozjede řetězová reakce, je nejlepší vložit auto do kontejneru s vodou, a když to přeženu, tak ideálně i s posádkou ho tam nechat čtrnáct dnů. To je samozřejmě naprostá hloupost,“ popisuje generál Vlček.

Na co se musejí hasiči připravit, jak spolupracují se svými kolegy z dobrovolných jednotek a kolik žen slouží v uniformách a účastní se výjezdů? Dočtete se v zítřejším vydání tištěného Deníku.