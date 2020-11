„Nové očkování používá genetický materiál zvaný posel RNA, který má vyprovokovat DNA k tomu, aby samo vyprodukovalo protilátky. Takže ovládáním našeho DNA, změnou jeho funkce, nás chtějí udělat odolné?“ píše NWOO v nepodepsaném materiálu nazvaném „Očkování proti Cov-2 – nový výzkum přináší další informace“.

Žádný výzkum však web v daném materiálu necituje. Pouze konspiruje na téma údajných záměrů Billa Gatese, který prý chce s pomocí Anthonyho Fauciho (hlavního epidemiologa americké vlády) vyprodukovat pokusnou očkovací látku, která přeprogramuje lidské buňky a DNA.

„Budou nás sledovat“

Podle NWOO jde o to, že Gates spolu s farmaceutickými firmami a biotechnickým průmyslem zkouší vytvořit „celosvětovou síť kontroly“.

„Naimplantují do nás digitální spojku (interface), pomocí které nás napojí na mnohamiliardové cloudy neboli virtuální úložiště Microsoftu a Amazonu,“ líčí budoucnost NWOO. Tyto cloudy prý vznikly pro americké ministerstvo obrany (konkrétně to od Microsoftu) a pro CIA (od Amazonu), přičemž na to druhé prý budou mít přístup veškeré špionážní agentury.

„Každé očkování je ve skutečnosti škodlivé a nepomáhá proti ničemu,“ prohlašuje kategoricky web.

Jde v podstatě o variantu dlouhodobě šířeného hoaxu, že se připravuje nucené hromadné očkování populace jako nástroj kontroly společnosti, v jehož rámci budou do lidských těl vpraveny jedovaté látky či například nanočipy, které budou následně sloužit k elektronické identifikaci obyvatel nebo k jejich ovládání. Tyto konspirace u nás již dříve šířil například dezinformační web Nová republika.

Jan Korál, který je vydavatelem NWOO, je šiřitelem i autorem mnoha antisemitských konspirací, týkajících se většinou toho, že svět řídí sionisté a svobodní zednáři.

Vakcína jako výrobní výkres

Ve skutečnosti jde o to, že vakcína firmy Moderna, označovaná jako mRNA-1273, obsahuje genetickou informaci pro tvorbu takzvaného spike proteinu, což je stejná bílkovina, jako je na povrchu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19.

Tato genetická informace je v tomto případě nukleová kyselina, tedy mRNA, obalená tukovým obalem, který ji chrání před rozpadem (RNA se jinak totiž v organismu rychle rozkládá).

Po podání vakcíny buňky přečtou genetickou informaci a začnou na jejím základě vytvářet spike protein. Svým způsobem se dá říci, že vakcína představuje „výrobní výkres“, podle nějž buňky očkovaného člověka samy vyrábějí její bílkovinu.

Imunitní systém pak začne s touto bílkovinou zacházet jako s cizorodou látkou a vytvoří proti ní přirozenou obranu – protilátky a buňky imunitního systému.

Zdroj: DeníkPokud očkovaná osoba přijde později do styku s virem SARS-CoV-2, imunitní systém rozpozná virus podle spike proteinu na jeho povrchu a bude připraven na něj pomocí protilátek a imunitních buněk zaútočit. Na podobném principu by měla fungovat i vakcína připravovaná společnostmi Pfizer a Biontech. Na žádná virtuální úložiště tyto vakcíny samozřejmě žádné informace neodesílají.

Vakcínu Moderny průběžně hodnotí Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské agentury pro léčivé přípravky, a to na základě dat jak z laboratorních studií, tak z časných fází klinického hodnocení.