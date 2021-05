„Česká televize se musí řídit platnou legislativou, v tomto případě zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích, který přesně stanovuje výši i způsob jejich placení,“ potvrdila Deníku mluvčí ČT Karolína Blinková. I Česká pošta koná podle nastavených pravidel.

Ministerstvo kultury změnu zákona iniciovat nebude. Zdůvodňuje to programovým prohlášením vlády, které slíbilo nezasahovat do postavení médií veřejné služby. „Jakékoli omezení financování skrze koncesionářské poplatky by takovým zásahem bezesporu bylo,“ říká Petra Hrušová z tiskového oddělení Zaorálkova resortu. Zdůrazňuje, že ČT a ČRo během pandemie plnily své poslání objektivně informovat veřejnost na 100 procent.

Je tedy zcela v pořádku, že majitelé ubytovacích zařízení musejí platit 135 korun měsíčně za každý televizní přístroj, který se nachází v jejich pokojích, aniž by rok někdo vzal do ruky ovladač? „Vnímám to jako nehoráznost nevídaných rozměrů. Jak je možné, že mají tu drzost to po nás chtít, když vláda ubytovací zařízení zavřela?“ ptá se Vladimír Šlégr, ředitel hotelu Svatý Tomáš na Lipensku.

Podle něj Česká televize vybírá poplatky v rozporu s veškerou logikou. „Je to možné jen proto, že nejen vládní, ale ani opoziční poslanci nic neudělali a zákon v tomto bodu neupravili,“ zlobí se Šlégr. Kdyby mohl zažádat o kompenzaci za uhrazené poplatky, udělal by to.

V jeho případě jde zhruba o 20 tisíc korun ročně. „Nejde o výšku té sumy, ale z mravního hlediska to beru jako pohrdání středními a malými podnikateli. Nechápu, proč to třeba nenadnesli poslanci ODS, které by v tomto případě určitě podpořili i ostatní,“ soudí Šlégr.

Jeho rozhořčení může částečně zmírnit ministerstvo průmyslu a obchodu, které v rámci svých programů letos myslelo i na tuto oblast. „Náklady, které podnikatelům vznikly v souvislosti s koncesionářskými poplatky, lze zahrnout do žádosti o dotace buď z programu COVID – Nepokryté náklady, nebo COVID 2021. Jsou to obdobné náklady jako například náklady za energie, které během pandemie podnikatelé rovněž museli platit,“ řekla Deníku mluvčí resortu Štěpánka Filipová.

Nelogický požadavek

Nevzdává se ani Asociace hotelů a restaurací ČR. Její prezident Václav Stárek pro Deník uvedl, že opakovaně požadovali jak na vládě, tak na příjemcích poplatků, aby situaci řešili. „Je zcela nelogické, aby zákon, který s úplným přerušením služeb v cestovním ruchu nepočítal, ukládal podnikatelům platit za něco, co nemohou využít. Naší snahou je, aby již uhrazené poplatky byly zpětně odpuštěny a tyto finanční prostředky byly využity jako záloha na budoucí platby,“ upřesnil Stárek.