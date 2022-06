Energetici vybírají chytré elektroměry. Pozor na blackout, varuje tajná služba

Úder na peněženky čeká řádově desítky tisíc domácností. Analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora uvedl, že se hypotéky dosud fixovaly obvykle na pět let. V roce 2017 banky poskytly přes 100 tisíc hypoték. „Pokud by právě pětiletou fixaci mělo jen 40 procent z nich, tak by letos mohla končit fixace více jak 40 tisíc hypoték,“ uvedl Sýkora. Obdobné, byť o něco nižší množství refinancování hypoték očekává také v příštím roce. Podobný odhad má i Česká bankovní asociace.

Podle místopředsedy představenstva Gepard Finance Davida Eima by samotné zvýšení splátky většina klientů měla ustát. „Banky s tím počítaly a neschvalovaly bezhlavě a nadoraz,“ podotkl Eim. Mnohem horší bude podle něj spojení s vyššími cenami energií, pohonných hmot, potravin i všeho dalšího. „Pak už se nebavíme o zvýšení nákladů o pět tisíc na hypotéku, ale o 12 tisíc na celou domácnost, a to už může být problém,“ konstatoval.

Předseda Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda se obává, že vyšší sazby hypoték již mohou způsobit finanční problémy také některým dosud dobře situovaným lidem ze střední třídy. Pomohlo by jim, kdyby si pro pomoc a radu přišli včas. O tom, že je změna čeká, totiž jistě vědí již několik měsíců předem. „Lidé se k nám ale obvykle nechodí informovat půl roku předem, to se bohužel neděje,“ konstatoval Kalvoda.

Zjišťovat, porovnávat, vyjednávat

Dosud byli obvykle klienty dluhových poraden zejména lidé v exekuci. Nyní se na ně ale začínají obracet i ti, kterým kvůli zdražování přestávají stačit příjmy i rezervy. „Obávám se, že proto mohou začít přicházet i kvůli hypotékám,“ potvrdila ředitelka českobudějovického krizového centra THEiA Barbora Čechová. „Bojím se, že stojíme na začátku velmi náročné situace, která bude zasahovat hluboko do střední třídy,“ konstatovala.

Lidé by proto podle ní měli konec fixace sazby řešit s předstihem. Doporučuje porovnat nabídky více konkurenčních bank a zkusit si vyjednat výhodnější podmínky. „Pokud i potom bude měsíční splátka příliš vysoká, lze jednat o prodloužení doby splatnosti,“ podotkla Čechová. To ovšem u některých bank nemusí být cesta pro starší klienty. „Každá banka má omezen věk, do kdy hypotéka musí být splacena,“ připomněla.

Ani v případě, že lidé na splácení hypotéky již nebudou mít dost peněz, nemusí pro ně být vše ztraceno. „Pořád mají možnost nemovitost prodat,“ uvedl hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák. Do karet jim totiž hraje růst cen nemovitostí z minulých let. „Takže doplatí hypoteční úvěr a něco jim z prodeje zůstane,“ konstatoval.

Řešením pro lidi, kteří na vlastní byt nedosáhnou, může být bydlení v nájmu. Kupříkladu v západní Evropě to bývá mnohem obvyklejší než v Česku.

Jak překonat konec fixace hypotéky bez starostí

začněte o změně sazby s bankou jednat včas, ještě před vypršením sjednané lhůty

srovnejte si nabídku konkurenčních bank

prozkoumejte on-line kalkulačky a srovnávače

zjistěte, jak se nově hypotéka vyplatí při aktuálním stavu vaší životní a finanční situace

jakékoli související problémy vždy řešte co nejdříve

Jak se vyvíjela průměrná sazba nových hypoték (v procentech)



Únor 2004: 5,42

Listopad 2005: 4,29

Srpen 2008: 5,60

Leden 2014: 3,49

Červen 2015: 2,51

Prosinec 2016: 2,16

Únor 2019: 2,98

Únor 2021: 2,07

Únor 2022: 3,57

Duben 2022: 4,01



