Bude na Hradě bývalý komunista?

Na otázku, zda předpokládal, že v lednu 2023 mohou proti sobě ve finálovém kole stanout dva bývalí členové KSČ, odpověděl: „Obecně jsem si myslel, že k tomuto datu už by mohlo být k dispozici poměrně široké pole kandidátů, kteří tento typ zátěže neponesou. Na druhou stranu, pokud by šlo jen a pouze o členství v KSČ, nebyl bych se jistý, nakolik má smysl být tak moc přísný. Eduard Outrata, s nímž jsem se potkával v Senátu a jenž významnou část života strávil v Kanadě, často opakoval úsloví, že ‚nejlepší je největším nepřítelem dobrého‘. Sami nejsme dokonalí, takže čekat to od těch ostatních mi připadá iluzorní, zejména v politice a u funkce, do níž se musí trefit miliony lidí. Takže pokud bych na toho člověka nenašel jako negativum nic jiného než členství ve straně a jinak bych měl na papírku samá pozitiva, jsem s to nad tím přimhouřit oči.“

Zeman odmítá manželství osob stejného pohlaví. Zákon bych vetoval, řekl

Zeman polarizoval

V rozhovoru se obsáhle věnuje prezidentskému období Miloše Zemana. „Myslím, že významně poškodil českou společnost. Ta bude schopna sžít se s nějakým dalším prezidentem a díky přednastavenému vysokému respektu se může autorita prezidentského úřadu vrátit, zvláště bude-li lepší než Zeman, což se jeví poměrně snadným. Avšak to, jak Miloš Zeman společnost cíleně polarizoval, co dělal a také nedělal, je poškození, jež bude mít dlouhodobé následky. Příští prezident se může pokoušet ho umenšovat, ale nebude schopen ho zcela vykompenzovat,“ soudí Kysela.

Co současné hlavě státu vytýká? „Způsob, jakým prezident s veřejností komunikoval ruská a čínská témata, varování před migranty, rozdělování na deset dolních milionů a zbytek, Prahu versus venkov, je něco, co hlavy státu dělat nemají, mají-li mít nějaký smysl.“

