Česko už také nemá nejvíce obětí covidu-19 v přepočtu na obyvatele. V čele nelichotivého žebříčku ho vystřídalo Maďarsko, kde zemřelo 2692 lidí na milion obyvatel, zatímco v Česku 2688.

V Česku se již objevila i indická mutace koronaviru. Právu o tom řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Potvrzena byla v Hradci Králové, kam ji podle ministra přivezla zřejmě studentka z Indie. „Paradoxně nebyla nemocná ona, ale její indická spolubydlící,“ řekl. Případ je podle něj relativně dobře vytrasován. Nákaza se zásadně nerozšířila, protože nebyla výuka.

Od loňského března, kdy se v Česku objevily první případy covidu-19, byla nemoc potvrzena u více než 1,6 milionu lidí a zemřelo 28.920 lidí s covidem-19. Od začátku letošního března, kdy denní nárůsty počtu nakažených dosáhly skoro 17 tisíc, postupně šíření nemoci zpomaluje.

Spolu s tím ubylo pacientů s covidem-19 v nemocnicích. V pátek jich bylo 3466 a jejich počet zůstává na nejnižší úrovni od poloviny loňského října. Ve vážném stavu je podle ministerstva 765 těchto pacientů. Jeho statistiky ale nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky covidu-19. Počty obsazených lůžek v nemocnicích se však snižují pomaleji. K dnešnímu ránu bylo podle ministerstva volných 25 procent lůžek s umělou plicní ventilací a 28 procent standardních lůžek s kyslíkem.

V posledních dnech zpomalilo i testování. V pátek bylo provedeno 104 465 antigenních testů a 16 061 PCR testů, zatímco před týdnem lidé podstoupili přes 128 testů antigenních testů a přes 19 tisíc PCR testů.

Takzvané reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, dnes kleslo. Z předchozí hodnoty 0,85 se snížilo na 0,82. Čím níže je pod hodnotou jedna, tím pomaleji se epidemie šíří.

Lékaři podali už 2,78 milionu dávek

K řešení koronavirové situace má pomoci i očkování proti nemoci, které bylo v Česku zahájeno na konci loňského roku. Za celou dobu očkování zdravotníci podali zhruba 2,78 milionu dávek vakcín a obě potřebné dávky má na 937 tisíc lidí. Podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) může očkování proti covidu-19 dál zrychlovat, zvýšené dodávky podle něj umožní do několika týdnů podávat 100 tisíc dávek denně. Tento týden množství očkovaných proti koronaviru jen dvakrát přesáhlo 60 tisíc, i tak bylo o několik tisíc nižší než minulý týden.

V pátek se otevřela registrace na očkování proti koronaviru pro další skupiny lidí, konkrétně pro věkovou kategorii 60 až 64 let. Od pátečního rána do dnešních zhruba 13:30 se z této skupiny zaregistrovalo k vakcinaci téměř 105 tisíc lidí, z toho téměř 30 tisíc má i termín očkování, uvedl na twitteru Arenberger.

U starších ročníků má podle pátečních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) aspoň jednu dávku vakcíny 72 procent lidí starších 80 let a zhruba 65 procent lidí ve věku 70 až 79 let. Registrováno je také přes 151 tisíc lidí nad 65 let, kteří se mohou přihlašovat od středy 14. dubna.