Ukončené očkování proti koronaviru má v ČR v současné době přes 5,98 milionu lidí, zdravotníci od začátku vakcinace loni na konci prosince aplikovali téměř 11,85 milionu dávek vakcíny. V posledních týdnech tempo očkování zpomaluje. Zatímco na začátku září bylo očkovaných denně kolem 20 tisíc, nyní jejich počet klesl pod 10 tisíc. V úterý zdravotnici naočkovali 8187 lidí, asi o 800 méně než v pondělí. Podle Duška stále zbývá asi 33 procent starších 16 let, kteří se očkovat nenechali. Dalších několik procent chrání prodělání nemoci, stále ale podle Duška zbývá asi 415 tisíc nechráněných seniorů nad 60 let, kteří jsou vážným průběhem ohroženi nejvíc.

Podle predikcí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) může být na konci října při podobné rychlosti šíření epidemie kolem 2000 nových případů prokázané nákazy koronavirem denně. ČT a ČTK to v úterý řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Vychází z realistického ze tří připravených scénářů, který nepočítá s výrazně vyšší proočkovaností, ale ani s horší mutací koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům řekl, že nárůst nových případů je pozvolný. Zůstanou proto stávající protiepidemická opatření, neplánuje jejich zpřísnění ani rozvolnění.

Počet nově potvrzených případů koronaviru víceméně roste od konce prázdnin. V polovině září se denní počty nakažených dostaly nad 500, v minulém týdnu v pondělí nad 600, ve středu nad 700 a ve čtvrtek nad 900. Toto úterý počet překročil tisícovku, což bylo proti pondělí asi o 300 víc, a v mezitýdenním srovnání dokonce zhruba o 600. Na minulé úterý ale připadl státní svátek. Ve volných dnech bývá případů nákazy méně, protože se méně testuje. V úterý laboratoře otestovaly přes 51 tisíc vzorků, před týdnem to bylo zhruba o 15 tisíc méně. Podíl nakažených na množství testovaných nicméně roste.

V Česku přesáhl denní počet nových případů koronaviru tisícovku, v úterý laboratoře odhalily 1108 nakažených. Je to nejvyšší nárůst od 18. května, tehdy testy potvrdily přes tisíc nakažených naposledy. Reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného mírně vzrostlo na 1,33 z předchozích 1,31.

