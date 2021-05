Od počátku března musejí lidé nosit v zastavěném území obce minimálně chirurgickou roušku, řada lidí ale přesto nosí respirátor. Respirátory s třídou ochrany nejméně FFP2, případně nanoroušky jsou povinné v hromadné dopravě, obchodech a na dalších frekventovaných místech.

"Já si myslím, že roušky pro venkovní prostory už jsou plně dostačující, že by to nemusel být respirátor," řekl dnes Arenberger. Poukázal na to, že zatímco rouška chrání před šířením infekce jen okolí, respirátor i toho, kdo ho má nasazený.

Nutnost ochrany

Ministerstvo se podle něj snaží probírat s imunology možnost, aby především na veřejnosti se nosily roušky jenom v rizikových situacích, kdy je pohromadě větší skupina lidí. "Ve vnitřních prostorách si budeme muset zvyknout na to, že roušky nebo respirátory budou našimi průvodci," dodal. Připomněl, že opatření v létě loni platilo v Německu.

V létě tak podle Arenbergera bude nutné si ústa a nos nadále zakrývat. "Neříkám, že to musí být za všech situací," dodal. Důvodem je podle něj možnost zavlečení nových mutací koronaviru nebo třeba i jejich tvorba.