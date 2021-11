V souvislosti s koronavirem byl nouzový stav poprvé vyhlášen 12. března 2020, podruhé před rokem 5. října. Nouzový stav byl několikrát prodloužen, skončil letos 11. dubna. Celkově byl vyhlášen na 254 dní. Opatření jsou nyní vydávána podle pandemického zákona, jehož účinnost ale vyprší na konci února příštího roku.

Jurečka, který je spojován s možným vedením ministerstva práce a sociálních věcí v budoucí vládě, by při současném vývoji koronavirové pandemie byl pro pravidelné testování nejen ve školách, ale i ve firmách. Postupně by se podle něj od toho mohlo upouštět v regionech, kde bude situace lepší.

Pro první tři pondělky v listopadu vláda schválila lokální testování ve školách v okresech s větším výskytem nákazy. Na základních a středních školách se pak 22. a 29. listopadu uskuteční plošné testování antigenními testy, rozhodla vláda v demisi v pátek.

Podle Jurečky je důležité motivovat lidi k očkování, například formou finančního bonusu nebo jednoho až dvou dnů dovolené navíc. Podle Špidly je otázkou, zda by například zdravotníci a lidé v sociálních službách neměli být očkováni proti covidu-19 povinně. Havlíček nevyloučil, že by povinné očkování v některých oborech jako ve zdravotnictví nebo sociálních službách pomohlo, podle něj je ale třeba vzít v úvahu, že by někteří lidé po tomto nařízení mohli z uvedených profesí odejít a poté by chyběl personál.

"Osobně bych se klonil k tomu, nezavádět povinné očkování," prohlásil Havlíček.

Epidemie nadále roste

Podobný postup jako v Rakousku, které podle tamního kancléře Alexandera Schallenberga čeká plošný lockdown pro lidi bez očkování, by mohl mít podle Jurečky v Česku velmi krátký život, protože by mohl být napaden u soudu. "Soud může s vysokou pravděpodobností takový postup vlády smést ze stolu," řekl.

Epidemie v ČR stále roste. V sobotu laboratoře odhalily 9161 případů, což je zhruba o 3400 více než o týden dříve. Zároveň je to třetí nejhorší víkendový výsledek od začátku epidemie v zemi. Od začátku vakcinace koncem loňského prosince bylo v Česku aplikováno 12,77 milionu dávek očkování. Mezi 10,7 milionu obyvateli ČR má ukončené očkování 6,2 milionu lidí.